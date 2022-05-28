簽證倒數中！小室圭律師考試又落榜　傳動用真子「30年存款」救急

▲與丈夫小室一同移居紐約的真子，接下來恐怕得面臨在美簽證問題。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

日本秋篠宮文仁親王長女真子去年下嫁醜聞纏身的小室圭，並一同移居美國紐約生活。然而，丈夫小室圭多次在紐約律師執照的考試中落榜，導致夫妻2人的簽證面臨失效窘境。日媒最近指出，有傳小室圭為了留在美國，將動用真子過去30年辛苦存下來的1億日圓（約新台幣2300萬元）存款，改為申請E-2投資人簽證。

綜合日媒報導，與小室圭婚後就脫離皇籍的真子，在2021年隨夫婿移居紐約，然而小室圭卻接連2次在紐約律師資格考試滑鐵盧，遭網友與媒體狠酸，無法給前公主好日子過。據悉，小室圭目前是持美國給留學生的OPT簽證合法居留，而真子使用的則是配偶簽證，不過相關簽證預計將在5月失效，因此夫妻倆接下來恐怕得面臨在美簽證問題。

日媒爆料，最近紐約日本人社群有傳言指出，小室圭為了留在美國，正考慮改為申請E-2投資人簽證，以解燃眉之急。E-2投資人簽證主要發給在美創立或購買公司的投資人，相關簽證的有效期限最長可達5年，到期後若公司可以持續運營的話，那就可以再申請延簽。

“Kei Komuro would take his US E-2 visa for overseas investors, which allows the couple, neither of them eligible for normal specialist visa, to stay for 5 years ahead regardless of their income status.”



With who’s money

Apparently not his own https://t.co/2X3jRGDS8y — Ashikaga (@ashikaga_J) May 26, 2022

資料指出，美國E-2投資人簽證將由日本的駐美大使館負責核發，而獲得相關簽證的主要條件有二，分別為事業計畫和資金。申請人必須準備好相關具體文件，讓大使館判斷該事業是否能成功營運，並備妥足夠投資該事業的資金。

報導稱，小室圭本次申請簽證的資金來源並無他人，而是妻子真子過去30年來的存款。在真子過去還是皇族時，她每年都能收到高達915萬圓（約新台幣228萬元）的皇族費，再加上真子過去曾在博物館工作超過5年，因此媒體預計，她名下的存款可能破億，因此小室圭打算動用真子的存款，成為投資家。

由於真子目前是使用配偶簽證在美逗留，因此她只能在紐約大都會藝術博物館擔任志工。不過，如果小室圭取得E-2簽證，那身為配偶的真子就能在美國從事正職工作並支領薪資；然而這種做法也具有風險，因為如果小室圭經商失敗的話，他們倆的簽證就會雙雙失效。