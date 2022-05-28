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德州槍案現場家長「竟遭上銬」跪地痛哭影片曝　槍手親媽盼原諒

▲▼犯下德州羅伯小學槍擊案的18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）。（圖／達志影像／shutterstock）

▲犯下德州羅伯小學槍擊案的18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）。（圖／達志影像／shutterstock） 

記者張寧倢／綜合外電報導

美國德州羅伯小學24日發生21死校園槍擊案，18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）後來遭擊斃。拉莫斯的母親受訪時流淚懇求人們原諒並不要評判她的兒子，「他這麼做是有原因的。」警方因拖延超過1小時才攻堅而飽受責難，《華爾街日報》更稱當時有家長試圖衝進校園卻遭到現場員警上銬、噴辣椒水。

根據《每日郵報》報導，槍手拉莫斯24日在家中對66歲祖母岡薩雷斯（Celia Martinez Gonzales）開槍後，駕駛著她的車子到羅伯小學附近，最後進入校園犯案。過去有報導稱，拉莫斯與母親雷耶絲（Adriana Reyes）的關係緊張，但雷耶絲否認了這點。她向CNN表示，自己沒有注意到那些不好的跡象，「我無話可說，因為我不知道他當時在想什麼。」

雷耶絲說，「他這麼做是有原因的，請不要評判他。（Please don't judge him.）」當被問到兒子為何襲擊那所小學時，她簡短回答稱，是為了更接近那些孩子。同時，她懇求受難者與家屬寬恕，「我只希望那些逝世的無辜孩子們能原諒我。原諒我，原諒我兒子。我知道他（這樣做）有他的理由。」隨後雷耶絲接受《每日郵報》採訪時則表示，兒子並非暴力分子，她對他所做的一切感到驚訝。

▲▼德州小學槍擊案當天，家長在校園外哭求警方攻堅。（圖／翻攝自YouTube）

▲德州小學槍擊案當天，家長在校園外哭求警方攻堅。（圖／翻攝自YouTube）

尤瓦爾迪（Uvalde）警方在案發三天後的27日坦承，自首批警力到場之後，拖延了大約1個半小時才攻堅，並擊斃槍手。網路流傳的影片顯示，心急如焚的家長被警方擋在校外，有的家長哭得聲嘶力竭，不斷哀求警察進去救人，一名媽媽甚至跪在地上嘶吼痛哭，另外也有部分家長憤怒不已與員警爆發激烈口角。

《華爾街日報》報導，戈麥斯（Angeli Rose Gomez）的2名孩子分別就讀2、3年級，當天她聽聞槍擊發生後驅車約65公里來到學校，求警方攻堅卻因此被戴上手銬，還被告知因為干預現行中的調查而被捕。戈麥斯後來說服一名認識的警官放了她，隨後立刻翻越學校圍欄，隻身救出孩子。她聲稱，現場還有一名家長遭警方噴辣椒水。

美國法警發布聲明否認對任何家長上銬。但報導中，一名喪女的爸爸加爾札（Angel Garza）聲稱，他當時聽見一個獲救女童表示自己沒有受傷，身上沾到的血是來自她最好的朋友艾梅里（Amerie）的，而艾梅里正是加爾札的女兒。加爾札心急地想衝進學校，結果也遭上銬。

▲▼德州羅伯小學槍擊案當時，據悉是由學生拍下的18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）闖入校園的身影。（圖／達志影像／shutterstock）

▲槍擊案當時，據悉是由學生拍下的18歲槍手闖入校園的身影。（圖／達志影像／shutterstock）

戈麥斯控訴，「警察什麼也沒做。他們就站在柵欄外，他們不會進去那裡，也沒有到處奔走。」另一名家長卡札雷斯（Javier Cazares）在4年級女兒離世後也指責警方態度消極，「我們衝進去吧，因為警察沒有做他們應該做的事。我們本可以做更多努力，但他們毫無準備。」

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