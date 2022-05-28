　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓版方艙！染疫孕婦被迫在倉庫、農場隔離　分娩死產沒人理

▲▼北韓防疫文宣，強調社會主義的美好道德與風氣，要民眾徹底遵守黨中央的緊急防疫政策。（圖／路透）

▲北韓防疫文宣強調社會主義的美好道德與風氣，然而，卻傳出有孕婦被迫在倉庫等臨時隔離所中分娩，甚至死產。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）13日首次承認新冠疫情爆發，迄今發燒病例據信已超過200萬，不過由於缺乏篩檢量能，因此大多只能用發燒來判定確診。有消息人士表示，北韓許多確診孕婦被迫在倉庫、合作農場、工廠或飯店等臨時設施中隔離，還因此在分娩時不幸死產，但當局除了每天2片止痛藥外，並未給予其他醫療協助。

▲▼北韓軍醫在藥局進行包裝工作，協助藥局向民眾提供醫療藥品。（圖／路透社）

▲北韓軍醫在藥局進行包裝工作，協助藥局向民眾提供醫療藥品。（圖／路透）

根據美媒「Insider」引述自由亞洲電台（RFA）報導，有兩名北韓居民透露，在平安南道隔離的孕婦們被迫待在臨時設施，唯一能取得的醫療協助就是每天提供的2片止痛藥，卻沒有任何其他治療，導致部分死產。據稱，所有北韓的新冠患者都只拿到止痛藥。

▲▼北韓防疫文宣，強調社會主義的美好道德與風氣，要民眾徹底遵守黨中央的緊急防疫政策。（圖／路透）

▲北韓防疫文宣要民眾徹底遵守黨中央的緊急防疫政策。（圖／路透）

平安南道安州市一名消息人士表示，據她所知，一家隔離200人的飯店中已經出現2例死產，在新生兒死亡後，當局並未對產婦提供進一步護理或治療，放任她們出現高燒或產後憂鬱跡象，只有當COVID-19症狀消失後才能解除隔離，「這讓許多家庭感到憤怒」。

▲▼金正恩。（圖／路透社）

▲金正恩下令全國封鎖，軍人投入防疫工作。（圖／路透）

由美國政府出資的媒體RFA指出，北韓過去一直聲稱「零確診」，直到今年5月13日才宣布出現首例新冠肺炎病例，金正恩政府將許多倉庫、合作農場、工廠或飯店匆匆改建成隔離中心，確診的孕婦也被安置其中，官媒向民眾宣導用鹽水漱口、喝藥草茶等未經科學證實的偏方。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►「安瓶保養」買一送一，不傷荷包養出水煮蛋肌！

ET快訊
高雄夫婦飆360km！　帶兒搶打BNT
快訊／3國中生相約黃蝶翠谷釣魚！　1人踩空溺斃
陳時中「不實炒作最高罰300萬」　郭彥均回應了
7+7都要結束了！確診第13天「還是陽」傻眼　一族群崩潰+1
游泳教練看電影嘿咻10歲女童　1句「會不會破壓」完蛋了
許孟哲錄影送急診「被扛上擔架」！醫曝診斷結果　他一聽傻眼
染疫嬰「哮吼」影片曝！醫示警4症狀：嚴重恐呼吸衰竭
醫估18歲↓至少320死　專家：不信這麼多「對台灣醫療有信心
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普贊成持槍對抗邪惡！鼓吹公民擁槍自衛：關押暴力傾向精神病患

北韓版方艙！染疫孕婦被迫在倉庫、農場隔離　分娩死產沒人理

克宮開始部署普丁死後政局？　傳「她」被欽點為新掌權者

美日韓3國外長罕見發表聯合聲明　強烈譴責北韓「試射飛彈」

美國男「持步槍闖派對」開火！女狂歡一半拔槍　當場將他擊斃

德州槍擊11歲女童抹血裝死　槍手屠殺前「吐驚悚2字」她徹夜難眠

北韓連消毒水都做不出來！民眾嘆金正恩愛喊口號：乾脆撈海水喝就好

俄軍「頓巴斯前線」捷報頻傳　知情人士：克宮考慮再次攻擊基輔

身價5千億！俄化肥大王「歐盟制裁前1天」巧妙脫產　手法曝光

爸爸準備「能量飲料」孩子喝下肚　2童在同學面前猝死！1送醫不治

柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤

安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

趙小僑安胎天天忍痛「往肚皮打針」　「一天抽3次血」過產檢大魔王關卡

孤輪哥突下車「打空氣拳」　騎士拉轉一聲被狂瞪12秒

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

柯文哲兒子染疫昏倒　陳佩琪急打119送醫

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

川普贊成持槍對抗邪惡！鼓吹公民擁槍自衛：關押暴力傾向精神病患

北韓版方艙！染疫孕婦被迫在倉庫、農場隔離　分娩死產沒人理

克宮開始部署普丁死後政局？　傳「她」被欽點為新掌權者

美日韓3國外長罕見發表聯合聲明　強烈譴責北韓「試射飛彈」

美國男「持步槍闖派對」開火！女狂歡一半拔槍　當場將他擊斃

德州槍擊11歲女童抹血裝死　槍手屠殺前「吐驚悚2字」她徹夜難眠

北韓連消毒水都做不出來！民眾嘆金正恩愛喊口號：乾脆撈海水喝就好

俄軍「頓巴斯前線」捷報頻傳　知情人士：克宮考慮再次攻擊基輔

身價5千億！俄化肥大王「歐盟制裁前1天」巧妙脫產　手法曝光

爸爸準備「能量飲料」孩子喝下肚　2童在同學面前猝死！1送醫不治

全台最潮馬桶旁工寮攤位被砸！　網民怒了...嘉義警調監視器追查

超商「6款吐司新品」來了！咬下爆巧克力、草莓餡　還有超濃奶香

單身朋友別再怪罪身高！網曝女生「擇偶條件」：會聊天是關鍵

呂秀蓮批藍綠桃市長人選空降　林濁水：當年硬徵召她也引地方反彈

午睡被陌生貓寵幸！怕貓的她秒心動　回台「一次收編2隻浪浪」

川普贊成持槍對抗邪惡！鼓吹公民擁槍自衛：關押暴力傾向精神病患

夏妝重點在眼影！10品牌新品推薦　細緻光澤感美出新高度

今年累計新冠死亡破千！單日確診又回到8萬　陳時中：穩定高原期

售屋平台賣二手車　4.2億國產車「來亂的」火速下架

「後方傳來優美歌聲」　泰國粉絲一回頭看：竟然是BTS柾國！

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

國際熱門新聞

衣服這樣洗害洗衣機長黴菌！5步驟教你輕鬆清潔

她假扮男人上3妹子！堅持關燈做愛戴假鵰

警方承認德州槍案犯錯！在現場呆等1小時

洞房夜發現老公不舉　人妻慘被婆家勒索

美70%高階晶片台灣提供　商務部：非常可怕

俄軍「炸彈之父」狂轟烏克蘭　20秒影片曝

爸爸準備「能量飲料」3孩喝下肚劇痛亡

澤倫斯基：烏克蘭須面對現實　與普丁和談

超正「恐攻女帝」將出獄！出獄動向曝光

德州槍擊倖存女童　曝槍手屠殺前吐驚悚2字

麥當勞在俄候選新店名曝光　包括「好玩又好吃」

拜登「滅俄挫中」會美夢成真？

飲料包裝「長出1根」　她羞喊：沒那麼渴過

專家：全球爆發傳染病　人類應負集體責任

更多熱門

相關新聞

7+7都要結束了　「還是陽性」他傻眼：超扯

7+7都要結束了　「還是陽性」他傻眼：超扯

確診者最期待的事，莫過於趕快把病養好，而在7+7過後，雖然隔離就算結束了，不少人還是會再快篩一次，覺得看到陰性會比較心安，也讓親友不用擔心。不過，就有網友貼出快篩的照片，透露自己從確診後已經過了13天，沒想到測出來居然還是陽性，讓他超傻眼，「真的不誇張！超扯！」

美日韓外長罕見發表聲明　譴責北韓試射飛彈

美日韓外長罕見發表聲明　譴責北韓試射飛彈

兒童疫苗改集中造冊惹家長不滿　黃珊珊：沒什麼預約先後輸贏

兒童疫苗改集中造冊惹家長不滿　黃珊珊：沒什麼預約先後輸贏

北韓做不出來消毒水！民眾嘆乾脆撈海水喝

北韓做不出來消毒水！民眾嘆乾脆撈海水喝

金正恩動怒下令徹查！確診脫北者恐判死

金正恩動怒下令徹查！確診脫北者恐判死

關鍵字：

北韓新冠肺炎COVID-19世界疫情北韓疫情確診孕婦日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

朱芯儀乳癌切除！老公「曝最新病況」哭了：

福原愛掰了！「22歲台灣桌球正妹」超仙顏值紅爆PTT

女星墜河慘死大逆轉！爆「死前被逼賣身拍裸照」

強尼戴普、安珀赫德「延長加賽」

她被公公性侵　夫嗆：報警就離婚

「要辦郭彥均，連我一起辦！」　她轟蘇貞昌

現場「安珀警報」巨響打斷法庭

快訊／今暴增127死「再創新高」　本土+80835

為何租屋大多「限女」？內行曝背後原因

接體員大師兄回火葬場支援2周　網友曝光真面目

律師酸安珀赫德：人生代表作

郭彥均慘了！蘇貞昌斥不實：要查辦

1品項回歸好市多　會員歡呼：終於等到了！

陽台見龜屍殼有咒文！他掀開傻眼

兒子沒錢付聘金！單親辣媽出手：把女方爸拿下

更多

最夯影音

更多
柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤

柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤
安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面