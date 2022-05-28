川普贊成持槍對抗邪惡！鼓吹公民擁槍自衛：關押暴力傾向精神病患

▲美國前總統川普出席全國步槍協會發表演說。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國年僅18歲的少年拉莫斯（Salvador Ramos）於24日闖入德州一間小學，手持AR-15步槍射殺19名學童、2名教師。對此，美國前總統川普在演說時強調「以暴制暴」的精神，拒絕加強管控槍枝，鼓吹善人應擁槍自衛，呼籲當局能夠取消實施《校區禁槍法》，在程序上，關押具有暴力傾向與精神異常的病患應該要變得更加容易。

根據《路透社》、《CNN》、《華盛頓郵報》，美國全國步槍協會（NRA）認為持槍作為自我防衛的手段是每個美國公民應受保障的權利，此段言論在德州爆發死傷規模最慘重校園槍擊事件後再受關注，該協會於當地時間27日在德州休士頓召開年會，其中邀請前總統川普出席發表演說。

川普表示，「老話說得好，組織壞人持槍的唯一方法，就是讓好人持槍！」

川普於當地時間27日下午登台發表演說，休士頓主禮堂最多可容納3600人，從當天的影片顯示，川普登台演說時台下約坐滿一半。

儘管外界普遍傳出應加強管制槍枝的要求聲浪，然而川普卻高聲疾呼、反對槍枝管制，認為正派善良的人民應擁槍自衛，「世界上有許多邪惡的存在，而這正是其中一個讓守法公民進行武裝的理由，而非是讓守法公民放下武器的理由。」

川普表示，「慘遭剝奪寶貴生命的年輕人靈魂，是我們難以理解的損失，這些年輕寶貴的生命正從難以言喻的邪惡存在手中逝去。對於防止恐怖事件與悲劇再度發生，左派所推動的槍枝管制政策絕對毫無幫助。」

對於如何改善校園安全，川普建議每所學校應該要有一個單一出入口，設置堅固的圍欄與金屬探測器，同時需要有警察或是武裝警衛輪值守候，「這絕對不是關乎金錢的問題，而是顯示當局有無意志去解決，如果美國有400億美元捐給烏克蘭，那麼我們絕對可以這麼做。」

川普甚至呼籲取消實施《校區禁槍法》（Gun-Free School Zones Act），讓受害者遭遇武裝份子襲擊時能有自我防衛的手段，同時還在台上宣讀19名被害學童的姓名，強調他們是「瘋子」失控時的受害者。

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