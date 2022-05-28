美日韓3國外長罕見發表聯合聲明　強烈譴責北韓「試射飛彈」

▲北韓今年1月初從慈江道一帶試射極超音速飛彈，在各種表現上更勝於去年公開試射的火星-8型。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登結束日韓亞洲行程後，北韓（朝鮮）於25日連續試射洲際彈道飛彈、北韓版「伊斯坎德爾」短程彈道飛彈KN-23等共3枚飛彈。針對北韓連日以來的軍事挑釁、甚至種種跡象顯示將進行第7次核試爆，美日韓3國外長罕見在尚未會面的情況下發佈聯合聲明譴責北韓，表示北韓此舉違反聯合國安理會決議。

根據《韓聯社》，南韓外交部長朴振、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、日本外務大臣林芳正於美東時間27日發表聯合聲明，以嚴厲的措辭強烈譴責北韓從去年9月起多次試射飛彈，試射規模與頻率明顯增加，已威脅韓半島（朝鮮半島）區域與國際社會的安全，呼籲北韓應履行安理會決議、重啟對話，同時美日韓３國承諾將強化合作。

報導指出，光是從今年1月以來，北韓已試射6次洲際彈道飛彈（ICBM），合計共試射導彈高達23次。

美日韓3國外長在聲明中表示，「針對北韓非法且威脅區域和平穩定的行動，為了展現（維護區域和平穩定）的意志，已分別協調實施韓美、美日聯合軍事訓練。我們具有發展、強化3國國防安全合作的意志。即便聯合國安理會13個理事國投票支持，最後卻仍無法通過追加制裁協議，以應對北韓反覆違反安理會決議的行為，對此我們深感遺憾。」

據悉，聯合國安理會於當地時間26日在美國紐約聯合國總部針對是否追加制裁北韓一事投票，儘管高達13國投票贊成，然而投下反對票的2個理事國為中國、俄羅斯，因為中、俄為常任理事國，導致最後無法通過該決議案。

另外，美日韓3國外長還在聲明中談及北韓新冠疫情，呼籲平壤當局能對國際社會提出的支援疫苗與新冠藥物等協助給予正面回應。

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