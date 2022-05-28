美國男「持步槍闖派對」開火！女狂歡一半拔槍　當場將他擊斃

▲ 巴特勒向派對人潮開槍，當場被擊斃。（圖／Charleston Police Department）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州24日的小學槍擊案造成21人喪命，再度掀起社會對槍枝控管的爭論。西維吉尼亞州日前也發生一起恐怖事件，一名男子持AR-15步槍攻擊參加派對的人群，這時其中一名女子拔出隨身攜帶的槍枝，當場將他擊斃。警方指出，女子快速的反應拯救在場民眾的生命。

綜合《美聯社》、BBC報導，這起事件發生於西維吉尼亞州首府查爾斯頓（Charleston），37歲男子巴特勒（Dennis Butler）25日晚間開車經過正舉行派對的公寓大樓外時，有人要求他減速慢行，因為附近有小孩在玩耍，未料他沒過多久後便持AR-15回到現場，在車上朝人群開火。

這場生日兼畢業派對約有30至40人參加，而其中一名女子見巴特勒開槍攻擊，迅速掏出合法攜帶的槍枝反擊。警方趕抵現場時只見巴特勒身上有多數槍傷，當場死亡。

警方發言人哈澤萊特（Tony Hazelett）在記者會上說明，這名女子沒有執法人員背景，「她只是社區中合法攜帶武器的其中一人，但沒有逃避，而是直接面對威脅」，以快速的反應挽救許多生命，事後也和其他目擊者配合警方調查，不會向她提出指控。巴特勒則有不少前科，因其重罪犯身份，不被允許攜帶武器，目前尚不清楚他是如何獲取作案槍枝。

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