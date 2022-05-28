身價5千億！俄化肥大王「歐盟制裁前1天」巧妙脫產　手法曝光

▲ 梅爾尼琴科靠著化肥、能源事業致富。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，國際社會群起制裁，身價達5千億台幣的俄國化肥業富豪梅爾尼琴科（Andrey Melnichenko）卻在歐盟祭出制裁前一天脫產，將名下二家全球最大的煤炭及化肥公司所有權轉讓給妻子，時間點相當巧妙，似乎早就猜到自己會成為制裁對象，成功躲過損失。

《路透社》28日獨家披露，梅爾尼琴科在1991年蘇聯解體後的幾年內迅速累積財富，卻在3月8日歡慶50歲生日當天，放棄西伯利亞煤炭能源公司（SUEK）及歐洲化學公司（EuroChem）股份，將控制權交給妻子亞歷桑德拉（Aleksandra Melnichenko）。

知情人士透露，自2006年以來，亞歷桑德拉在這二家公司的受益人名單上排序僅次於亞歷桑德拉，代表若丈夫去世，她將繼承公司所有權。但俄烏2月底開戰後，梅爾尼琴科越來越擔心自己會成為歐盟對俄制裁的對象，於是在3月8日向受託人宣布退休，使得妻子成為受益人。

梅爾尼琴科夫妻及總部位於俄國的SUEK公司尚未回應此事，總部位於瑞士的EuroChem公司則於25日聲明證實，亞歷桑德拉已經取代丈夫，成為公司實質受益人，「創辦人卸任後，持有這家全球化肥公司90%股份的信託主要受益所有權已經自動移交其妻子。」

梅爾尼琴科20年前成立SUEK及EuroChem公司，去年被《富比士》評為俄國第8大富豪，身價估計達180億美元（約新台幣5277億元）。歐盟以他和克里姆林宮關係密切為由，3月9日對他實施制裁，凍結其資產，禁止他進入歐盟國家，也禁止歐盟實體向他提供資金，但不適用於其妻子或兒女，英國及瑞士不久後也將其加入制裁名單。

他當時對此向《路透社》聲明表示，烏克蘭戰爭是場悲劇，呼籲和平。他的發言人則宣稱，梅爾尼琴科沒有任何政治立場。

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