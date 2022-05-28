　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

華春瑩連發11條推特「反駁布林肯」：一個中國只有一個正確版本

▲▼華春瑩。（圖／CFP）

▲華春瑩反駁布林肯。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前在題為「投資、結盟、競爭」的演講中，將中國稱為「國際秩序面臨的最嚴重的長期挑戰」。針對美方這一對華重要舉動，中國外交部部長助理、發言人華春瑩27日傍晚連發11條推特，對布林肯講話內容進行點對點回擊。

27日下午5時42分，華春瑩在推特上發布了第一組回擊布林肯的推文。她寫道，「讀讀布林肯國務卿最新涉華演講。他說美國『不是在尋求衝突或新冷戰』。然而，這番講話聽起來更像是針對中國發起的全面戰略競爭或戰爭的宣言。」

在第二組推文中，華春瑩寫道，「布林肯國務卿說，美國將捍衛國際法……維護和平和安全。但是，等等！二戰後80%以上的武裝衝突不就是由美方發起的嗎？再加上這些戰爭——許多是非法發起的（戰爭）——已經在伊拉克、敘利亞、阿富汗造成數十萬人死亡、數千萬人流離失所和嚴重饑荒……，實際上，美國沒有參與戰爭的時間只有16年。」

「布林肯國務卿表示，美國將保護個人和主權國家的權利。但僅在過去十年，美國就入侵並操縱了超過20個國家的政權更迭。槍支暴力每年造成大約4.5萬美國人死亡，最近在羅布小學有21人喪生，」華春瑩在第三組推文中質問美方，「如果這個政府不能保護自己的人民，那麼它又如何保護其他國家的人民？」

「布林肯國務卿表示，美國並不尋求阻止中國發揮大國作用，」華春瑩在第四組推文中指出，「如果真是這樣的話，那麼美方為何要加強『五眼』聯盟，兜售『四方安全對話』，組建『奧庫斯（AUKUS澳英美聯盟）』，並加強在中國周邊的雙邊軍事同盟？美方為何從未停止干涉中國內政，從未停止支持新疆、西藏、台灣分裂勢力？」

「布林肯說，美國並不尋求阻止中國……發展其經濟或增進其人民利益。如果真是這樣，為何美國還未取消（對華）關稅？為何還在不遺餘力地打壓中國高科技企業？」華春瑩在第五組推文中反問道，「又為何如此忙於試圖在全球供應鏈中取代中國？為何要散布諸如『安全威脅』、『強迫勞動』等謊言，剝奪中國人民或中國企業發展的權利？」

在第六組推文中，華春瑩寫道，「布林肯說，所有國家都可以在不受脅迫的情況下自由規劃自身發展道路。但是想想門羅主義，以及它如何在美國外交政策中仍然完好存在，例如針對拉丁美洲和南太平洋島國。強迫各國『要麼支持我們，要麼反對我們』而選邊站？並凍結甚至接管他國的資產和私有財產？美國難道不才是脅迫外交的最大發明者和捍衛者嗎？」

「布林肯國務卿說，中國讓美國工人損失了數百萬個工作崗位，對（美國）工人和企業造成傷害，」華春瑩話鋒一轉，在第七組推文中寫道，「這又是（拿中國當）替罪羊。事實是，正是美國對華關稅戰使得美國公司損失1.7萬億美元，使得美國損失24萬個工作崗位，使得每個美國家庭每年損失1300美元！順便說一句，他是否還會將美國政府未能控槍而造成大量死亡的責任歸咎於中國？」

在第八組推文中，華春瑩指出，「關於人權。布林肯國務卿並沒有提到羅布小學槍擊事件」。她反問說，「難道不該是美國政客的自私、冷漠、傲慢和無能，才要為那些可怕的悲劇負責嗎？如果這個政府不能保護他們自己人民的生命，那麼他們又怎麼能對其他國家的人權進行說教，並予以保護？」

在第九組推文中，華春瑩談及美涉台政策，「布林肯表示，美國的一個中國政策與中國的不同。請明確『一個中國』只有一個正確的版本，即世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。」華春瑩強調，「這是美國政府在1979年簽署的《中美建交聯合公報》中以及此後所有美國政府所承認的，也是中國與包括美國在內的181個國家建立外交關係的政治前提。」

「布林肯國務卿顯然不喜歡中國政府，並一直在小心翼翼地將中國共產黨和中國人民區分開來。但事實是，中國政府和中國共產黨在中國14億人民中擁有95%以上的滿意度和支持率。在中國共產黨的領導下，中國人民享有前所未有的安全和幸福，中國孩子們不用擔心在學校被槍殺，少數民族不用像喬治·弗洛伊德那樣擔心『無法呼吸』。」華春瑩在第十組推文中寫道。

在最後一組推文中，華春瑩寫道，「布林肯國務卿表示，美國將與中國進行建設性接觸，這兩個偉大的國家可以和平共處。嗯，我們以前聽過這些話，並隨時準備朝著合作共贏的方向努力。」她表示，「『聽其言觀其行』，美方能否兌現承諾，我們將拭目以待。」

►用它們，再也不怕把衣服洗壞！

ET快訊
快訊／高雄前金區無預警停電！　緊急搶修中
前台大醫估「高峰曲線下滑」時間點！　3關鍵決定疫情到多低
延長線地獄用法「恐致火燒連環船」　6關鍵必看
快訊／造謠「不給開單」網友GG！　徐巧芯將提告
快訊／朱芯儀乳癌切除！　老公曝「最新病況」哭了
郭彥均「醫護友對話」疑點露餡！　醫揭數據怒打臉
半夜1：00經過診所！他驚見「兒童BNT已在排」　守門畫面曝
突然好想喝水…蘆洲男衝撞消防栓！車頭凹陷高壓噴泉淹馬路
「台義搶女大戰」最高院被判違憲　空姐3點聲明謝大法官
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海新增本土降至1字頭 　市長：加快制定推動經濟恢復措施

武漢女大生乳暈染色後「一淺一深」　討不到賠償「還被男友甩了」

華春瑩連發11條推特「反駁布林肯」：一個中國只有一個正確版本

大樂透關門前5分鐘下注「隔天中4億」　他自曝中獎原因：家中停電

布林肯重申對台政策不變　國台辦：不放棄試用武力

非洲猴痘蔓延全球？　港專家：需監測但不用恐慌

大陸疫情穩定下降　衛健委：Omicron疫苗進入「臨床試驗」

陸網傳接種疫苗後得血癌　疾控專家：異常反應要從六方面判斷

高校老師「露臉拍攝」性愛片！學生蒐證PO網：還在教課　校方回應

越南出口超越深圳？　陸學者：嫁接在大陸製造業產業鏈上

柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

趙小僑安胎天天忍痛「往肚皮打針」　「一天抽3次血」過產檢大魔王關卡

孤輪哥突下車「打空氣拳」　騎士拉轉一聲被狂瞪12秒

柯文哲兒子染疫昏倒　陳佩琪急打119送醫

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

本土+94808暴增126死　中重症個案再創新高！

上海新增本土降至1字頭 　市長：加快制定推動經濟恢復措施

武漢女大生乳暈染色後「一淺一深」　討不到賠償「還被男友甩了」

華春瑩連發11條推特「反駁布林肯」：一個中國只有一個正確版本

大樂透關門前5分鐘下注「隔天中4億」　他自曝中獎原因：家中停電

布林肯重申對台政策不變　國台辦：不放棄試用武力

非洲猴痘蔓延全球？　港專家：需監測但不用恐慌

大陸疫情穩定下降　衛健委：Omicron疫苗進入「臨床試驗」

陸網傳接種疫苗後得血癌　疾控專家：異常反應要從六方面判斷

高校老師「露臉拍攝」性愛片！學生蒐證PO網：還在教課　校方回應

越南出口超越深圳？　陸學者：嫁接在大陸製造業產業鏈上

最快1天猛爆急性腦炎！急診醫曝「孩子這樣做」可降低腦炎機率

樂天新增5人快篩陽性　花蓮本周全部延賽

愛犬骨灰撒池塘「熟悉身影」浮出　媽見最後告別淚崩：在彩虹等你

快訊／高雄前金區無預警停電！　台電緊急搶修中

法網／盧布列夫失控被罰8千美元　貝古摔拍嚇到小球迷同樣罰

台北超美「七彩粉粿」配雪花冰絕對暢快！沾濃郁黑糖醬甜蜜更升級

前台大醫估「高峰曲線下滑」時間點！3關鍵決定疫情到多低

台3線阿婆灣大執法　超速越線無照都來了...一週取締109件違規

集結30間餐飲品牌！「大。基隆市」飲食文化市集6／17登場

《吃在天母》致敬義式美味　天母「LA PASTA 義麵屋」的老牌魅力

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

大陸熱門新聞

兒子沒錢付聘金！單親辣媽出手：把女方爸拿下

他在大樂透停售前5分鐘買彩券　隔天中4億

老師上課忘關「投屏」女友發豔照求親親　學生尷尬忍笑「舉手破防」

女大生乳暈染色「一淺一深」　被男友甩了

華春瑩連發11條推特反駁布林肯

高校老師露臉拍攝性愛片！學生蒐證PO網

美指對台政策不變　國台辦回應

解放軍武直-10飛越中線900公尺 陸國防部：哪來的什麼海峽中線

天外飛來一碗麻辣燙！ 女子散步當場被砸暈...一查竟從30樓丟下

新郎厭世臉迎娶富千金！光嫁妝就超3500萬

人妻出軌自拍「6分鐘嬌嗔片」誤傳社區群組！　綠帽夫也聽到

「已使用10年」陸教科書插圖惹議 總顧問被起底是「書籍設計泰斗」

睡覺腳被纏住以為是皮帶　一看竟是雨傘節

男童毀20萬天線寶寶大逆轉！業者改口認錯

更多熱門

相關新聞

美指對台政策不變　國台辦回應

美指對台政策不變　國台辦回應

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近日重申美國對台政策不變，並譴責大陸持續加大對台灣的安全及外交脅迫行徑。對此，國台辦今（27）日表示，願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，同時「我們絕不放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」。

布林肯指「變的是中國」　 民進黨：各國已明顯感受台灣被打壓

布林肯指「變的是中國」　 民進黨：各國已明顯感受台灣被打壓

對台政策不變　布林肯籲中守國際秩序

對台政策不變　布林肯籲中守國際秩序

布林肯重申一中政策不變　批北京威脅台灣

布林肯重申一中政策不變　批北京威脅台灣

布林肯今說明中國政策　談未來10年如何和中競爭

布林肯今說明中國政策　談未來10年如何和中競爭

關鍵字：

華春瑩布林肯

讀者迴響

熱門新聞

強尼戴普、安珀赫德「延長加賽」

她被公公性侵　夫嗆：報警就離婚

現場「安珀警報」巨響打斷法庭

律師酸安珀赫德：人生代表作

女星墜河慘死大逆轉！爆「死前被逼賣身拍裸照」

兒子沒錢付聘金！單親辣媽出手：把女方爸拿下

滷味闆娘怒「太多人外送騙餐

徐巧芯「違停密錄器」完整對話　這句話後警不開單

接體員大師兄回火葬場支援2周　網友曝光真面目

雨神終於離開　今明「熱如盛夏」上看34℃

陽台見龜屍殼有咒文！他掀開傻眼

「很多孩子走了」是操作？19個粉專同時發文

女友胸前刺阿公　他嘿咻見「深情凝視」崩潰

為何租屋大多「限女」？內行曝背後原因

朱芯儀乳癌切除！老公「曝最新病況」哭了：

更多

最夯影音

更多
柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤

柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤
徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面