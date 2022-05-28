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快撐不住了！俄狂轟烏東40城鎮　烏軍擬棄守盧甘斯克最後據點

▲▼俄羅斯軍隊砲轟烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區超過40個城鎮。（圖／路透）

▲俄軍對烏東頓巴斯地區發起猛烈砲轟，導致烏克蘭守軍被迫撤退，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯軍隊持續對烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區超過40個城鎮進行砲襲，扭轉了俄羅斯過去3個月在戰爭中的局勢，導致烏克蘭在27日宣布，烏克蘭守軍可能需要從盧甘斯克（Luhansk）的最後一個抵抗區撤退，以免這些軍人成為俄軍俘虜。如果烏克蘭真的宣布撤軍的話，那俄羅斯將距離他們全面佔領烏東地區的目標更近一步。

據路透社報導，盧甘斯克州長蓋代（Serhiy Gaidai）表示，俄軍如今已經殺進頓巴斯最大城市北頓內茨克（Sievierodonetsk）；儘管當地的控制權現在仍在烏克蘭手中，但鎮上有90%的建築已經被毀，而且俄軍打算故技重施，將烏克蘭守軍圍困在北頓內茨克。

▲▼俄羅斯軍隊砲轟烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區超過40個城鎮。（圖／路透）

不過，蓋代在Telegram上表示，「俄羅斯不會像分析人士預測的那樣，在未來幾天內就佔領盧甘斯克地區的北頓內茨克和利西昌斯克（Lysychansk），我們有足夠的能力和資源自我保護，不過為了不被俘虜，我們可能不得不撤退。」

頓巴斯地區的親俄分子指出，俄軍如今已完全佔領了北頓內茨克的鐵路樞紐利曼（Lyman），不過烏克蘭總統澤倫斯基表示，「烏克蘭正傾盡所有國防資源保護我們的領土。如果俄軍認為他們真的能佔領利曼和北頓內茨克的話，那他們就錯了。頓巴斯是屬於烏克蘭人的。」

烏克蘭軍方表示，儘管俄羅斯已經佔領了利曼大部分地區，但烏克蘭軍隊成功阻止了俄軍對斯拉夫揚斯克（Sloviansk）的攻勢，並在27日成功擊退了俄軍對頓內茨克和盧甘斯克多達8次的襲擊。

 

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