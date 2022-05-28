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猴痘擴散20多國！是否大規模接種天花疫苗　世衛：沒必要

▲▼全球各地出現猴痘病例。（圖／路透）

▲全球已有20多個國家出現猴痘病例，針對是否該大規模接種疫苗，世衛專家給出回應。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

世界衛生組織（WHO）27日表示，猴痘疫情現已擴散歐美、以色列、澳洲等20多國，共通報了近200起病例，且這些國家通常沒有爆發過猴痘。不過，世衛專家們仍認為猴痘疫情是「可控的」，沒有必要大規模接種疫苗。

根據《美國之音》報導，WHO大流行病與傳染病主任白里安（Sylvie Briand）表示，初步基因定序表明，目前傳播的猴痘毒株與過去列為地方病的國家所發現毒株沒有差別，這次爆發可能是與人類行為改變有關。她說，基於猴痘過去在非洲的演變，目前情況看來是「可控的」，但今後估計還會出現更多病例，也不確定是否有疫情黑數。

報導稱，WHO現統計到的近200例可能有所低估。西班牙當局27日表示，當地猴痘病例已經上升至98例；英國的確診數達到106例；葡萄牙也宣布增至74例。隨著英、德、美、加等國開始評估如何用天花疫苗控制猴痘爆發，WHO專家小組也正在評估。WHO天花組負責人路易斯（Rosamund Lewis）表示，「沒有必要大規模接種疫苗。」

路易斯醫師解釋，猴痘不易傳播，通常需要藉皮膚接觸才會傳染，有疫苗供應國家可考慮為猴痘高風險人群接種，例如病患、衛生工作者的密切接觸者，但多數情況可透過隔離接觸者和流行病學追蹤調查來控制。她表示，目前沒有針對猴痘研發的疫苗，但天花疫苗對猴痘估計可達85％的有效性。

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