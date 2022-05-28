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現場呆等1小時！警方承認德州小學槍案做錯決定　學生7通電話求救

▲▼德州爆發槍擊案 。（圖／達志影像／美聯社）

▲警方坦承在德州槍擊案的疏失。（圖／達志影像／美聯社）

記者崔子柔／綜合報導

美國德州18歲少年拉莫斯（Salvador Ramos）闖入小學無差別掃射，殺害19名學童及2名教師，警方坦承，他們到現場後約1個小時才破門而入，將槍手擊斃，是「做了錯誤的決定」。

根據《BBC》報導，德州公共安全部部長麥克勞（Steven C. McCraw）27日表示，拉莫斯24日11時33分進入校園後，進入一間教室，將自己和師生反鎖在內，有7名員警在幾分鐘後到場，但當時現場的指揮官和該學區的警察局長認為，槍手在密閉空間內並不「活躍」，因此決定讓員警去拿鑰匙，等候戰術小組來破門。

麥克勞提到，12時03分時，已有19名員警在走廊上，教室內不斷傳出槍響，但都未選擇攻入，直到12時50分警方在入內將拉莫斯擊斃，「這次做出錯誤的決定，沒有任何藉口」。

12時03分就有受困在112教室內的女學生撥打911求助，12時07分她再度通報說有多人死亡，之後分別在13分和16分催促警方，並提到當時還有8、9人存活。

12時19分，111教室的一名女學生也打電話求救，12時36分，112教室的女學生再度打電話，被要求保持安靜、不要掛斷，12時43分、47分懇求警方趕緊到場，12時51分電話則傳出警方疏散學生的聲音。

▲▼德州烏佛德（Uvalde）羅伯小學24日發生大規模槍擊案，造成21死悲劇，當地縣法院為所有受害者設立悼念十字架。（圖／路透）

▲▼羅伯小學24日發生大規模槍擊案，造成21死悲劇。（圖／路透）

▲▼ 美國德州烏佛德（Uvalde）羅伯小學24日發生校園槍擊事件。（圖／路透）

根據《華盛頓郵報》報導，在麥克勞坦承警方錯誤之前，就有美國媒體和受害者家屬提出質疑，有現場影片拍下，一名學生家長懇求穿著戰備、配有步槍或電擊槍的警察進校，並稱「難道你是怕中槍？我就算沒穿防彈背心也會進去」。

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