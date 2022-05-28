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醫點名郭彥均「孩子過世都令人痛心」：但不是吃人血饅頭的理由

▲▼郭彥均。（圖／翻攝自Facebook／郭彥均）

▲醫生認為，任何孩童過世都是令人痛心的事情，但這不是任何炒作、吃人血饅頭的理由。（圖／翻攝自Facebook／郭彥均）

記者趙蔡州／綜合報導

藝人郭彥均日前分享與醫護友人的對話，提到「看到很多孩子，就這樣走」，遭到大量網友出征，質疑文章真實性，儘管他事後刪文道歉，仍引起不少爭議。對此，醫師杜承哲認為，任何孩童過世都是令人痛心的事情，「同時，這更不是任何炒作、吃人血饅頭的理由」。

胸腔外科醫師杜承哲27日在臉書說，他很難過有任何兒童的過世，但這不是任何炒作、吃人血饅頭的理由，「並不是14個孩童過世不算多，只要一個就是令人痛心的事情」。

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▲▼「孩童過世一個就令人痛心」　醫師杜承哲：但不是吃人血饅頭的理由。（圖／翻攝自杜承哲醫師臉書）

▲杜承哲醫生表示，若郭彥均說的是真人真事，那麼坦然面對就可以。（圖／翻攝自杜承哲醫師臉書）

他指出，談到台灣醫療的現況，醫護工作量確實有增加，針對人力不足的情況，他任職的醫院是以「部分關病房」的方式應對，待足夠多同仁康復再上班，同時也全力避免護病比爆炸和過勞，「我們不是毫無反應」。

他認為，如果郭彥均說的是真人真事，那麼坦然面對就可以，畢竟雙北醫學中心共有11家，有兒科專責床的直接調出來就能知道，他很感謝也明白郭彥均是想提醒大家愛護醫護，但用這種會容易讓人誤解的方式，真的不太妥當。

他最後說，「再次感謝郭先生對醫護的關懷，您如果只有這個意思，當然不用刪文，謝謝你」。

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