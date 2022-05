總是「同框總統」的天選之人？　普丁握手傷兵曾在工廠「巧遇」

▲俄軍傷兵被起底,曾經與普丁同框。(圖/翻攝自@GlasnostGone)



記者林彥臣/綜合報導

一般的平民百姓,一生可以與日理萬機的俄羅斯總統普丁同框幾次?一名日前被普丁探視的俄軍傷兵,在短短的5年左右的時間,就幸運到可以同框2次,因此被網友質疑,普丁的許多親民形象,是否都是內定的演員擺拍。

推特上流傳的一組照片顯示,普丁日前前往莫斯科軍醫院探視傷兵,並且與傷兵握手,展現尊重軍人的形象,但是很巧合的,普丁2017年視察工廠的一名工人,長得跟那名傷兵幾乎一模一樣。

Putin's terrified of assignation, so bodyguards routinely act as workers/public. Or in this case Russian soldiers "wounded" in #Ukraine. With NO signs of any wounds (or bedlinen) Putin talks to a "soldier" who bears a striking resemblance to a factory worker he spoke to in 2017. pic.twitter.com/5K2Mxq8IBq