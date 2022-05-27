　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

總是「同框總統」的天選之人？　普丁握手傷兵曾在工廠「巧遇」

▲▼俄軍傷兵被起底，曾經與普丁同框。（圖／翻攝自@GlasnostGone）

▲俄軍傷兵被起底，曾經與普丁同框。（圖／翻攝自@GlasnostGone）

記者林彥臣／綜合報導

一般的平民百姓，一生可以與日理萬機的俄羅斯總統普丁同框幾次？一名日前被普丁探視的俄軍傷兵，在短短的5年左右的時間，就幸運到可以同框2次，因此被網友質疑，普丁的許多親民形象，是否都是內定的演員擺拍。

推特上流傳的一組照片顯示，普丁日前前往莫斯科軍醫院探視傷兵，並且與傷兵握手，展現尊重軍人的形象，但是很巧合的，普丁2017年視察工廠的一名工人，長得跟那名傷兵幾乎一模一樣。

推特帳號@GlasnostGone的網友指出，普丁非常害怕發生意外，所以經常由隨扈扮演民眾、工人等身分，或者扮演在烏克蘭「受傷的俄軍」，這名沒有傷口也沒有臥床的俄軍，意外地與2017年跟普丁交談的工人，有著驚人的相似之處。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►用它們，再也不怕把衣服洗壞！

ET快訊
「整天憋尿」加班到晚8　阿北1舉動讓護理師哭了
「恐攻女帝」將出獄！　出獄動向曝
王浩宇抓出「徐巧芯5句話」：施壓事實明顯　違停密錄器影片曝光
兒子沒錢付聘金　單親辣媽低胸上陣「拿下女方爸爸」
「下面長1根」泰奶爆紅1天　驚傳停售
周杰倫帶小孩放風「夜市挑戰夾娃娃機」！生氣威脅：再夾不到就…
力挺郭彥均「講真話」　正妹主持人轟陳時中：笑得出來？
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

總是「同框總統」的天選之人？　普丁握手傷兵曾在工廠「巧遇」

美國70%高階晶片「由台灣提供」　商務部長嚇壞：非常可怕

外媒問是否提供斯里蘭卡貸款　中國外交部：請向「主管部門」了解

曾3度空拍台灣引迴響！野口聰一結束26年太空人生涯

「閨蜜門」崔順實控告韓媒JTBC　淚訴不實報導重創身心　求償2億韓元

盧甘斯克城市激戰60%民宅全毀　俄軍控制飯店猛轟燒毀警局

房仲帶看8500萬豪宅！他突問「陽台在哪」　轉身墜下32樓慘死

超正「恐攻女帝」將出獄！被關20年仍是恐怖分子象徵　出獄動向曝

槍枝死亡已超越車禍　成美國兒童青少年「頭號死因」

「下面長1根」超羞泰奶喝不到了！爆紅1天驚傳停售　業者曝原因

室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

白雲、楊繡惠「雨天勾手撐傘」！　海產目睹驚喊：竟然是真的啦

CL曝2NE1合體內幕「連公司都不知道」　4人含淚離別...她不捨爆哭！

諸事不順...白柴遭獻祭XD　牠一臉傻眼：還要玩多久

邊牧犬精準拋接＋回傳球　爸看傻：狗生耽誤的球員？

女子試吃「殭屍炸彈糖」　酸到狂抽搐發出馬叫聲

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

總是「同框總統」的天選之人？　普丁握手傷兵曾在工廠「巧遇」

美國70%高階晶片「由台灣提供」　商務部長嚇壞：非常可怕

外媒問是否提供斯里蘭卡貸款　中國外交部：請向「主管部門」了解

曾3度空拍台灣引迴響！野口聰一結束26年太空人生涯

「閨蜜門」崔順實控告韓媒JTBC　淚訴不實報導重創身心　求償2億韓元

盧甘斯克城市激戰60%民宅全毀　俄軍控制飯店猛轟燒毀警局

房仲帶看8500萬豪宅！他突問「陽台在哪」　轉身墜下32樓慘死

超正「恐攻女帝」將出獄！被關20年仍是恐怖分子象徵　出獄動向曝

槍枝死亡已超越車禍　成美國兒童青少年「頭號死因」

「下面長1根」超羞泰奶喝不到了！爆紅1天驚傳停售　業者曝原因

3歲女童「手上全是洞」傷口滲血！　醫疑受虐...家長回覆讓她傻眼

毀童年！《小熊維尼》變反派推血腥版　恐怖劇照、故事大綱曝光

他在大樂透停售前5分鐘買彩券　隔天中4億元：家裡停電才出門

只讓蔣淯安拿8分還5犯　海神教頭稱讚于煥亞是大功臣

疫情衝擊觀光業期盼及時雨　雲品盛治仁：借鏡義大利短期紓困

不發比賽文！洋基光芒推特籲重視槍枝暴力　號召400萬球迷相挺

王浩宇抓出「徐巧芯5句話」：施壓事實明顯　警方密錄器影片曝光

BMW M3「50周年紀念」限量500台只賣北美　M4雙門款台灣買得到！

國道1號南向 300.6公里下營段5車連環車禍　1人受傷送醫

英熊遭淘汰強調不會換教練　哈總：鄉民不要再廢話了

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

國際熱門新聞

她假扮男人上3妹子！堅持關燈做愛戴假鵰

67歲「四海好傢伙」性格男星拍片傳噩耗　睡夢中辭世

衣服這樣洗害洗衣機長黴菌！5步驟教你輕鬆清潔

咖啡藏壯陽藥　男喝完硬4小時慘變石鵰

情侶懸崖邊開啪　對面餐廳客人全看傻

飲料包裝「長出1根」　她羞喊：沒那麼渴過

德州槍手反鎖教室1小時　女師喪命2天丈夫離世

李根返抵南韓畫面曝！遭警方約談限制出境

全球解封！　57個國家地區免隔離免疫苗　

相差57歲！　19歲男向76歲女友求婚成功

最年輕小夫妻！「15歲娶16歲」網全看傻

泰奶「下面長1根」爆紅　開賣1天停售

美70%高階晶片台灣提供　商務部：非常可怕

新聞播一半「黑衣男亮槍」　觀眾急叩電視台

更多熱門

相關新聞

美中對抗、烏俄戰爭　逆全球化成形

美中對抗、烏俄戰爭　逆全球化成形

俄烏戰爭所帶來現代戰場之外的金融戰、能源戰、經濟戰等等的衝擊，對維繫原本這個世界絕大多數國家經濟貿易和經濟往來執行的全球化，造成了前所未有的衝擊和破壞，各國逐漸走向各自為營，以自身利益和財富安全為優先，逆全球化的趨勢正在逐步形成。對民眾而言，注重財富和個人能力的積累，是這個時候我們應該做的事。

俄軍狂轟恐怖「真空彈」畫面曝　烏軍陣地淪廢墟

俄軍狂轟恐怖「真空彈」畫面曝　烏軍陣地淪廢墟

烏克蘭駐德大使PO「蝸牛照」：德軍援在路上

烏克蘭駐德大使PO「蝸牛照」：德軍援在路上

李根返抵南韓畫面曝！遭警方約談限制出境

李根返抵南韓畫面曝！遭警方約談限制出境

烏東關鍵城鎮周邊淪陷！補給線恐被切斷

烏東關鍵城鎮周邊淪陷！補給線恐被切斷

關鍵字：

烏克蘭俄烏戰爭烏克蘭危機普丁擺拍

讀者迴響

熱門新聞

她假扮男人上3妹子！堅持關燈做愛戴假鵰

快訊／柯文哲兒子染疫昏倒失去意識　陳佩琪急打119送醫

剪壞反骨正妹？髮型師雪恥改造紀卜心

快訊／本土+94808「4縣市病例破萬」

她被公公性侵　夫嗆：報警就離婚

醫護慘況曝　陳時中：怎麼會這樣

「陳時中1句話」PTT嗨喊日本見：就下週啦

快訊／今暴增126死！本土飆9萬4808「雙創新高」

今天開喝！手搖飲限時5天買1送1

范植偉突PO文「都是老天鵝」！

快訊／蘇貞昌加碼　0到6歲孩童免費領5劑快篩試劑

兒子沒錢付聘金！單親辣媽出手：把女方爸拿下

前狗仔「戰力滿點」電翻安珀律師

北一女生「賣會考筆記」猛賺7百萬　網朝聖驚呆

他設監視器看孩　卻目擊妻吻家教

更多

最夯影音

更多
室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫

室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫
安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

白雲、楊繡惠「雨天勾手撐傘」！　海產目睹驚喊：竟然是真的啦

白雲、楊繡惠「雨天勾手撐傘」！　海產目睹驚喊：竟然是真的啦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面