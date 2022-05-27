總是「同框總統」的天選之人？　普丁握手傷兵曾在工廠「巧遇」

▲俄軍傷兵被起底，曾經與普丁同框。（圖／翻攝自@GlasnostGone）



記者林彥臣／綜合報導

一般的平民百姓，一生可以與日理萬機的俄羅斯總統普丁同框幾次？一名日前被普丁探視的俄軍傷兵，在短短的5年左右的時間，就幸運到可以同框2次，因此被網友質疑，普丁的許多親民形象，是否都是內定的演員擺拍。

推特上流傳的一組照片顯示，普丁日前前往莫斯科軍醫院探視傷兵，並且與傷兵握手，展現尊重軍人的形象，但是很巧合的，普丁2017年視察工廠的一名工人，長得跟那名傷兵幾乎一模一樣。

Putin's terrified of assignation, so bodyguards routinely act as workers/public. Or in this case Russian soldiers "wounded" in #Ukraine. With NO signs of any wounds (or bedlinen) Putin talks to a "soldier" who bears a striking resemblance to a factory worker he spoke to in 2017. pic.twitter.com/5K2Mxq8IBq — Glasnost Gone (@GlasnostGone) May 26, 2022

推特帳號@GlasnostGone的網友指出，普丁非常害怕發生意外，所以經常由隨扈扮演民眾、工人等身分，或者扮演在烏克蘭「受傷的俄軍」，這名沒有傷口也沒有臥床的俄軍，意外地與2017年跟普丁交談的工人，有著驚人的相似之處。

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