美國70%高階晶片「由台灣提供」　商務部長嚇壞：非常可怕

▲美國70%的高階晶片由台灣提供。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）指出，美國70%的高階晶片由台灣提供，這對於美國的國家安全來說非常可怕，敦促國會盡速通過「CHIPS for America 法案」，在2026年之前，購置晶片設備與投資晶片生產設施都免稅，鼓勵半導體業者在美國研發、製造的提供穩定的供應鏈，以維護國家安全和經濟的未來。

根據CNBC報導，雷蒙多25日在瑞士達沃斯（Davos）經濟論壇指出，「這是一個巨大的國家安全問題，我們需要轉向在美國製造晶片，而不是靠朋友支持」。

▲美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）呼籲通過晶片生產法案。（圖／路透）



雷蒙多強調，如果國會不能迅速通過晶片生產法案，我們將在這方面失敗，英特爾、美光、三星他們正在成長，他們將建造未來的生產設施，如果國會不迅速採取行動，他們就不會在美國設廠。

根據國會研究服務處的數據，該法案背後的動機，源於美國在全球半導體製造能力中的份額穩步下降，從 1990 年的 40% 左右下降到 2020 年的 12% 左右。

CNBC報導分析，台灣是美國的主要進口來源地，僅製造商台積電就佔蘋果、亞馬遜和谷歌等美國科技巨頭晶片產量的近 90%。

▲光是標槍飛彈就需要用到250個晶片。（圖／達志影像／美聯社）



雷蒙多說，美國從台灣購買了 70% 的最先進晶片，很多是軍用的晶片，光是標槍飛彈發射系統中有 250 個晶片，「你想從台灣購買所有這些晶片嗎？這不安全」。

雷蒙多呼籲，「通過晶片生產法案，讓我們在美國製造這些晶片，以確保我們的未來」。