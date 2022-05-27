　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國70%高階晶片「由台灣提供」　商務部長嚇壞：非常可怕

▲▼ 拜登12日於白宮與台積電等全球19家主要半導體及科技大廠CEO舉行視訊會議，手上拿著一片矽晶圓。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國70%的高階晶片由台灣提供。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）指出，美國70%的高階晶片由台灣提供，這對於美國的國家安全來說非常可怕，敦促國會盡速通過「CHIPS for America 法案」，在2026年之前，購置晶片設備與投資晶片生產設施都免稅，鼓勵半導體業者在美國研發、製造的提供穩定的供應鏈，以維護國家安全和經濟的未來。

根據CNBC報導，雷蒙多25日在瑞士達沃斯（Davos）經濟論壇指出，「這是一個巨大的國家安全問題，我們需要轉向在美國製造晶片，而不是靠朋友支持」。

▲▼ 美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（圖／路透）

▲美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）呼籲通過晶片生產法案。（圖／路透）

雷蒙多強調，如果國會不能迅速通過晶片生產法案，我們將在這方面失敗，英特爾、美光、三星他們正在成長，他們將建造未來的生產設施，如果國會不迅速採取行動，他們就不會在美國設廠。

根據國會研究服務處的數據，該法案背後的動機，源於美國在全球半導體製造能力中的份額穩步下降，從 1990 年的 40% 左右下降到 2020 年的 12% 左右。

CNBC報導分析，台灣是美國的主要進口來源地，僅製造商台積電就佔蘋果、亞馬遜和谷歌等美國科技巨頭晶片產量的近 90%。

▲▼FGM-148標槍飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲光是標槍飛彈就需要用到250個晶片。（圖／達志影像／美聯社）

雷蒙多說，美國從台灣購買了 70% 的最先進晶片，很多是軍用的晶片，光是標槍飛彈發射系統中有 250 個晶片，「你想從台灣購買所有這些晶片嗎？這不安全」。

雷蒙多呼籲，「通過晶片生產法案，讓我們在美國製造這些晶片，以確保我們的未來」。

►用它們，再也不怕把衣服洗壞！

ET快訊
趙小僑每天忍痛往肚皮打針　安胎畫面曝！過產檢魔王關卡
徐巧芯違停事件延燒8天！北市警「被迫」公布畫面　密錄器畫面曝
6歲女童欠繳健保遭強制執行！身世令人鼻酸
快訊／終局之戰來了！強尼戴普對群眾揮手　安珀一路被罵進法院
美國70%高階晶片「由台灣提供」　商務部長嚇壞：非常可怕
蔡依林營業了！　最新逆齡美照曝光網看傻
快訊／國道一號「5轎車追撞」　主線道全卡死、車流回堵
快訊／台北橋晚間驚傳溺水！他無呼吸心跳
《營業中》被指霸凌顏佑庭　炎亞綸「親揭真相」
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國70%高階晶片「由台灣提供」　商務部長嚇壞：非常可怕

外媒問是否提供斯里蘭卡貸款　中國外交部：請向「主管部門」了解

曾3度空拍台灣引迴響！野口聰一結束26年太空人生涯

「閨蜜門」崔順實控告韓媒JTBC　淚訴不實報導重創身心　求償2億韓元

盧甘斯克城市激戰60%民宅全毀　俄軍控制飯店猛轟燒毀警局

房仲帶看8500萬豪宅！他突問「陽台在哪」　轉身墜下32樓慘死

超正「恐攻女帝」將出獄！被關20年仍是恐怖分子象徵　出獄動向曝

槍枝死亡已超越車禍　成美國兒童青少年「頭號死因」

「下面長1根」超羞泰奶喝不到了！爆紅1天驚傳停售　業者曝原因

大阪疑爆發「BA.2.12.1」社區感染！50多歲確診男無海外旅遊史

室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

白雲、楊繡惠「雨天勾手撐傘」！　海產目睹驚喊：竟然是真的啦

諸事不順...白柴遭獻祭XD　牠一臉傻眼：還要玩多久

CL曝2NE1合體內幕「連公司都不知道」　4人含淚離別...她不捨爆哭！

邊牧犬精準拋接＋回傳球　爸看傻：狗生耽誤的球員？

女子試吃「殭屍炸彈糖」　酸到狂抽搐發出馬叫聲

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

美國70%高階晶片「由台灣提供」　商務部長嚇壞：非常可怕

外媒問是否提供斯里蘭卡貸款　中國外交部：請向「主管部門」了解

曾3度空拍台灣引迴響！野口聰一結束26年太空人生涯

「閨蜜門」崔順實控告韓媒JTBC　淚訴不實報導重創身心　求償2億韓元

盧甘斯克城市激戰60%民宅全毀　俄軍控制飯店猛轟燒毀警局

房仲帶看8500萬豪宅！他突問「陽台在哪」　轉身墜下32樓慘死

超正「恐攻女帝」將出獄！被關20年仍是恐怖分子象徵　出獄動向曝

槍枝死亡已超越車禍　成美國兒童青少年「頭號死因」

「下面長1根」超羞泰奶喝不到了！爆紅1天驚傳停售　業者曝原因

大阪疑爆發「BA.2.12.1」社區感染！50多歲確診男無海外旅遊史

快訊／徐巧芯表態：將要求警方公布密錄器影片　再爆最初隱忍原因

李鍾碩變超壯！　背心露出「爆筋大肌肌」網認不出

每天忍痛往肚皮打針…趙小僑安胎畫面曝！過產檢魔王關卡

電動車專用電價30日上路　經長王美花：省錢很有感

和泰祭防疫險核保新制！　「有條件」可重複投保

蜜拉喬娃維琪深V禮服狀態絕佳！14歲女兒神仙顏值完全不輸媽媽

老是睡不好？提升睡眠品質的「3個維持法則」　房間溫度也是關鍵

全本土出擊慘輸34分　領航猿確定本季成PLG墊底爐主

快訊／徐巧芯違停事件延燒8天　北市警「被迫」公布密錄器畫面

陽明老長官為無法分紅的總經理抱屈　鄭貞茂表示會看看能否突破法規

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

國際熱門新聞

她假扮男人上3妹子！堅持關燈做愛戴假鵰

67歲「四海好傢伙」性格男星拍片傳噩耗　睡夢中辭世

咖啡藏壯陽藥　男喝完硬4小時慘變石鵰

衣服這樣洗害洗衣機長黴菌！5步驟教你輕鬆清潔

情侶懸崖邊開啪　對面餐廳客人全看傻

飲料包裝「長出1根」　她羞喊：沒那麼渴過

德州槍手反鎖教室1小時　女師喪命2天丈夫離世

李根返抵南韓畫面曝！遭警方約談限制出境

全球解封！　57個國家地區免隔離免疫苗　

相差57歲！　19歲男向76歲女友求婚成功

最年輕小夫妻！「15歲娶16歲」網全看傻

新聞播一半「黑衣男亮槍」　觀眾急叩電視台

德州槍擊　當地治安官崩潰認屍

彭博防疫韌性排名出爐　台灣驟降至51名

更多熱門

相關新聞

張競：美艦康乃狄克失事地點不在南海

張競：美艦康乃狄克失事地點不在南海

2021年10月2日美國海軍海狼級潛艦康乃狄克號(USS Connecticut，SSN 22)在潛航時撞擊海底不明地形地物，產生嚴重損傷後，事發後當時奉命駛往關島緊急搶修，美國海軍亦同時在2021年10月5日由第七艦隊正式下令，由海軍少將卡諾瓦(Rear Admiral Christopher J. Cavanaugh, USN)率隊展開海事案件調查作業。

看屋男問房仲陽台在哪　轉身墜32F亡

看屋男問房仲陽台在哪　轉身墜32F亡

槍枝超越車禍　成美兒童青少年最大死因

槍枝超越車禍　成美兒童青少年最大死因

亞裔超愛Costco　美媒揭「2關鍵」

亞裔超愛Costco　美媒揭「2關鍵」

德州槍手射祖母　鮮血飛濺痕跡曝光

德州槍手射祖母　鮮血飛濺痕跡曝光

關鍵字：

商務部長雷蒙多晶片北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

她假扮男人上3妹子！堅持關燈做愛戴假鵰

快訊／柯文哲兒子染疫昏倒失去意識　陳佩琪急打119送醫

剪壞反骨正妹？髮型師雪恥改造紀卜心

快訊／本土+94808「4縣市病例破萬」

醫護慘況曝　陳時中：怎麼會這樣

快訊／今暴增126死！本土飆9萬4808「雙創新高」

今天開喝！手搖飲限時5天買1送1

范植偉突PO文「都是老天鵝」！

快訊／蘇貞昌加碼　0到6歲孩童免費領5劑快篩試劑

「陳時中1句話」PTT嗨喊日本見：就下週啦

前狗仔「戰力滿點」電翻安珀律師

北一女生「賣會考筆記」猛賺7百萬　網朝聖驚呆

他設監視器看孩　卻目擊妻吻家教

眾量級家寧車禍後被太子爺嚴厲警告

王心凌《浪姐3》見兔腦變臉崩潰：我真的不行

更多

最夯影音

更多
室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫

室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫
安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

白雲、楊繡惠「雨天勾手撐傘」！　海產目睹驚喊：竟然是真的啦

白雲、楊繡惠「雨天勾手撐傘」！　海產目睹驚喊：竟然是真的啦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面