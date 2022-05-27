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疫情沒頭路乾脆頂樓蓋「農場」　彰化男網路學種大麻任君挑選

▲▼彰化一名男子因為疫情無業沒錢買毒，乾脆透過網路學習自己種植、製造、販賣，最後被保三總隊逮捕。（圖／保三總隊提供，下同）

▲▼彰化一名男子因為疫情無業沒錢買毒，乾脆透過網路學習自己種植、製造、販賣，最後被保三總隊逮捕。（圖／保三總隊提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

彰化縣田尾鄉37歲陳姓男子原本吸食大麻，後來碰上疫情無業在家，索性利用自家頂樓種植大麻，還依客人喜好，將植栽區分類標示「LSD」、「AK」及「夢」等不同品種，再藉由網路通訊「埋包」交易，牟取暴利，保三總隊獲報循線追查，在陳嫌住家查獲大麻植株178株、乾燥大麻花毛重963公克、種植設備1批等證物，至於獲利如何，陳嫌避而不談，全案依毒品罪嫌移送偵辦，陳嫌已被收押。

▲▼彰化一名男子因為疫情無業沒錢買毒，乾脆透過網路學習自己種植、製造、販賣，最後被保三總隊逮捕。（圖／保三總隊提供，下同）

保安警察第三總隊第一大隊去年10月查獲一起毒品，往上溯源發現賣方來自彰化田尾鄉，經多月跟監佈線，上個月中旬會同台中市清水分局、第四分局、 彰化北斗分局前往搜索，在陳嫌住家頂樓鐵皮屋發現一處大麻栽種場，有大麻植株178株、乾燥大麻花毛重963公克、種植製造設備1批等證物。

▲▼彰化一名男子因為疫情無業沒錢買毒，乾脆透過網路學習自己種植、製造、販賣，最後被保三總隊逮捕。（圖／保三總隊提供，下同）

警方表示，陳嫌原本就有食用大麻及K他命習慣，後來因為疫情無業在家，乾脆透過網友學習栽種技術，在家種植、製造、包裝、販賣，一條龍作業，為擴大客群，還將大麻植栽區分類標示「LSD」、「AK」及「夢」等品種，再藉由網路以俗稱「埋包」方式（死轉手）交易毒品，也就是把毒品放在某處，拍照傳給買家，買家拿到貨之後，再以虛擬貨幣付款，換算台幣約是1公克1500至2000元。

▲▼彰化一名男子因為疫情無業沒錢買毒，乾脆透過網路學習自己種植、製造、販賣，最後被保三總隊逮捕。（圖／保三總隊提供，下同）

警方表示，全球大麻品種有260多種，種植大麻大約半年長成，就可乾燥加工、包裝販賣，至於陳嫌獲利多少，則是避而不談，施用大麻成癮將造成幻覺、躁動、迫害妄想及恐懼症，國內青少年施用及栽種大麻毒品案件有逐漸增加的趨勢，對青少年學子的健康已構成威脅，不但對身體產生不可逆的重大危害，也往往在成癮後的行為中，觸犯販賣、轉讓與栽種製造的重罪，呼籲民眾切勿碰觸毒品而造成遺憾。

▲▼彰化一名男子因為疫情無業沒錢買毒，乾脆透過網路學習自己種植、製造、販賣，最後被保三總隊逮捕。（圖／保三總隊提供，下同）

▲▼彰化一名男子因為疫情無業沒錢買毒，乾脆透過網路學習自己種植、製造、販賣，最後被保三總隊逮捕。（圖／保三總隊提供，下同）

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