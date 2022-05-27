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槍枝死亡已超越車禍　成美國兒童青少年「頭號死因」

▲▼德州烏佛德（Uvalde）羅伯小學24日發生大規模槍擊案，造成21死悲劇，當地縣法院為所有受害者設立悼念十字架。（圖／路透）

▲美國德州烏佛德（Uvalde）羅伯小學24日槍擊案，造成21死悲劇，當地縣法院為所有受害者設立悼念十字架。（圖／路透）

文／中央社華盛頓26日綜合外電報導

官方數據顯示，槍擊已超越車禍，成為美國兒童和青少年的頭號死亡原因。美國與槍枝有關的殺人事件激增，包括24日才發生一名凶手在德州一所小學濫射，造成19名學童喪生。

法新社報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）的統計圖顯示，2020年美國總計有4368名19歲以下兒童和青少年死於槍枝，相當於每10萬人有5.4位；其中殺人占所有槍枝死亡的近2/3。

反觀美國這個年齡層人口的原本頭號死亡原因車禍，在2020年造成的死亡人數為4036名。

兩種死亡的人數所以不斷縮小差距，是因為過去數十年來美國道路安全措施已改善，而槍枝造成的死亡案件卻攀升。

這兩種死因的趨勢線在2020年交叉，這也是現有最新統計數據的一年。新英格蘭醫學期刊（New England Journal of Medicine）上週接獲的一封投書，指出這個結果。

投書的作者指出，最新數據與其他證據一致，顯示在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，美國槍枝暴力案件增多，原因並非全然清楚，且「無法認為以後會回復到疫情前水準」。

美國疾病管制暨預防中心最新統計圖顯示，美國未成年人槍枝死亡案件當中，自殺占近30%，其中非蓄意案件占3%略多，意圖不明占2%。

此外，黑人兒童和青少年占槍枝死亡案件的絕大多數，是同年齡層白人的4倍多。車禍造成白人兒童和青少年死亡的人數仍多於槍枝。

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