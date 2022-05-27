大阪疑爆發「BA.2.12.1」社區感染！50多歲確診男無海外旅遊史

▲BA.2.12.1現跡大阪，疑似出現社區感染。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本厚生勞動省日前才剛證實，東京疑似已經出現Omicron亞變種「BA.2.12.1」的社區感染，大阪府就在27日宣布，有一名50多歲確診病患經基因定序後，確定感染「BA.2.12.1」，由於該名男性並沒有海外旅遊史，因此研判「BA.2.12.1」已經開始在大阪進行社區傳播。

綜合日媒報導，大阪府一名50多歲男性23日確診新冠肺炎，然而經基因定序後，確定其感染的是Omicron的亞變種BA.2.12.1，而這也是大阪首次出現BA.2.12.1的確診個案。據悉，該名男性的家人目前尚未被傳染到BA.2.12.1病毒。

根據大阪府政府表示，該名確診男性是輕症，但是因為沒有海外旅遊史，因此研判該變異株已經開始在大阪形成社區傳染。大阪府知事表示，由於BA.2.12.1的傳染性比BA.2還要高，未來會持續關注其是否成為新一波的主流毒株。

另一方面，厚生勞動省24日才剛證實，東京首度出現Omicron亞變種「BA.5」、「BA.2.12.1」的感染病例（不包含機場檢疫確診個案），由於2名確診病患皆無海外旅遊史，因此疑判這2種Omicron的亞變種恐怕已經在東京形成社區傳染。

東京都政府指出，這2款變異株的傳染力可能比BA.2還要高，未來恐將取代BA.2，成為日本主流病毒株，不過目前尚無法得知其重症化風險有多高。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》