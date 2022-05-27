房仲帶看8500萬豪宅！他突問「陽台在哪」　轉身墜下32樓慘死

▲一名法籍金融家前往曼哈頓高級社區看屋，卻突然從高樓跳下，不幸死亡。（圖／翻攝Google Maps）



記者吳美依／綜合報導

美國紐約市發生一場悲劇，43歲金融家庫爾岑（Charles-Henry Kurzen）前往價值290萬美元（約新台幣8500萬元）的豪華公寓看屋，他參觀到一半，突然詢問「陽台在哪裡？」，並且要求房仲帶自己去看看，未料抵達陽台後，竟突然從32樓一躍而下，當場宣告不治。

《紐約郵報》引述警方說法報導，本案發生於27日下午1時15分，庫爾岑在曼哈頓高級社區「100聯合國廣場」（100 United Nations Plaza）看屋時輕生，他墜樓後摔在3樓露台上，當場失去生命跡象。

庫爾岑是法國人，但現居布魯克林，他畢業於巴黎歐洲高等商學院（ESCP），在美法2國金融界都有豐富工作經歷，且為金融事務所Saltbox Partners的合夥人。

相關單位已經展開調查，但尚未披露庫爾岑的輕生原因，或者是否排除他殺。一名同事接受媒體採訪時，不願多作評論，僅說庫爾岑是他一名很親密的好友。

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