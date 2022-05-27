外國觀光客赴日旅遊「口罩還是不能摘」！岸田：要遵守我們的規定

▲日本首相岸田文雄要求旅行業者應讓旅客確實佩戴口罩。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄26日宣布，自6月10日起將開放外國觀光客入境，儘管只包含團體旅遊，但仍是疫情爆發後，旅遊業的一大進展。他27日再度強調，雖然已經逐步開放，但旅行業者仍須嚴格要求旅客在日期間應確實佩戴口罩，做好防疫工作。

根據《共同社》報導，岸田文雄27日在眾議院預算委員會上提到開放外國觀光客入境的新政策時強調，旅行業者應扮演好監督的角色，確實要求旅客在國內旅遊期間佩戴好口罩。他表示，「不管是到我們的國家念書或是工作，理所當然要遵守國內社會的規定。」

日本當局先前宣布6月1日起單日入境上限人數將從1萬人提高至2萬人，並自6月10日起正式開放外籍旅客以觀光為目入境。對此，觀光廳也不敢大意，目前正在針對外籍觀光客如果在日確診的後續處理，訂定標準流程，待確定後也會將相關流程一一通知旅行業者與各住宿設施。

雖然日本即將開放團體旅客入境，但是仍要求旅客遵守基本的防疫守則，包含佩戴口罩、避免前往密集且人群眾多的區域。此外，旅客在日期間也必須定期測量體溫。根據日本最新規定，包含台灣在內的98個國家與地區的外籍人士，只要接種3劑指定品牌的疫苗，入境時就可以免除篩檢與隔離。

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