日本南海電鐵「回送列車」出軌！　疑轉轍器出包

記者王佩翊／編譯

日本和歌山縣南海電鐵一輛列車27日凌晨在回送過程中，發生出軌事故，其中一節車廂直接偏離軌道，並卡在鐵軌上。當時車上只有一名駕駛員，所幸駕駛並未受傷。南海電鐵隨後緊急調派其他車輛支援，因此該起事故並未影響後續列車運行。根據調查，事故原因可能與轉轍器有關。

根據《日本放送協會》報導，南海電鐵位於和歌山縣橋本市的小原田基地27日凌晨0時20分左右發生列車出軌事故。一輛4節車廂的高野線特快車當時正好要回送進基地，沒想到其中一節車廂卻突然衝出軌道，動彈不得，車窗也跟著破碎，所幸該起事故並未造成人員傷亡。

當時車上只有一名駕駛，發生出軌事故的列車原定27日要使用於特快車，南海電鐵隨即調派其他列車支援，因此並未發生延誤或停駛的情況。

根據南海電鐵表示，在事發現場附近有一個用來轉換道岔方向的轉轍器，事發當時駕駛正準備從其他線路切換至該線路，但不知為何卻突然出軌。南海電鐵不排除可能是轉轍器出現問題，接下來將會深入調查事故原因，並向近畿運輸局報告。

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