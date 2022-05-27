情侶「裸身交纏」懸崖邊開啪　對面餐廳客人全看傻：吃飽飯還在做

Not something you see every day whilst out for lunch https://t.co/EvD8DTW6Vd — Cornwall Live (@CornwallLive) May 26, 2022

記者吳美依／綜合報導

英國康瓦耳郡（Cornwall）一對男女前往海邊遊玩，他們登上濱海懸崖後，竟當場脫光衣服、發生性行為，交纏畫面被對面餐廳的客人全程目睹。一位用餐民眾拍下照片後表示，「我女友對於他們做了這麼久的時間感到震驚。我們離開的時候，他們還在做。」

《康瓦耳生活報》報導，本事件發生在26日下午1時30分左右，法爾茅斯（Falmouth）濱海景觀餐廳Hooked on the Rocks擠滿人潮。拍攝民眾開動後，原本想要欣賞窗外海景，卻發現「懸崖上有一對非常幸福的男女。」他與女友起初以為可能有人在做瑜珈，但拉近鏡頭後，很快就確定正在上演激情戲碼。

民眾表示，餐廳裡的顧客全都非常震驚，還有一對夫妻為此非常不滿，但大部分人都覺得太滑稽了，「一對70多歲的夫婦目不轉睛地盯著他們（野戰情侶），把我們全都逗笑了。」

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