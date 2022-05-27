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俄軍狂轟恐怖「真空彈」畫面曝！可瞬間炸爛肺部　烏軍陣地淪廢墟

▲▼ 俄軍被控在烏克蘭使用真空炸彈。（圖／翻攝自Telegram）

▲ 俄軍被控在烏克蘭使用真空彈。（圖／翻攝自Telegram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭已逾3個月，目前將火力集中烏東頓巴斯（Donbas） 地區。網路流出的一段影片顯示，俄軍使用《日內瓦公約》明文禁止的真空彈轟炸烏東一處烏軍據點。這種武器能夠瞬間對敵軍肺部造成嚴重傷害，影片中真空彈所及之處建築物全被夷為平地，可見其恐怖威力。

專門分享烏克蘭戰況及影片的Telegram頻道「Vladlen Tatarsky」日前公開這段畫面並指出，位於烏東頓內茨克（Donetsk）村莊Novomykhailivk的烏軍陣地遭到俄軍轟炸。俄軍使用TOS-1A多管火箭系統發射熱壓彈（Thermobaric weapon），也就是國際禁止的真空彈（Vacuum bomb），畫面中清楚可見炮彈墜地後炸出陣陣火光，原先是建築物的位置遭到轟炸後淪為廢墟。

《太陽報》指出，真空彈舊稱「燃料空氣炸藥」（FAE），為人類史上最強大的非核武器之一，引爆前會向空中擴散細小的碳金屬顆粒，爆炸時吸入周邊氧氣，產生高溫及較傳統炸藥持續更久的衝擊波，能夠瞬間導致敵軍肺部破裂，受到《日內瓦公約》明文禁止，因此使用這種武器可能被視為戰爭罪。

事實上，俄軍侵烏後不久便被控使用非法武器，在哈爾科夫使用真空彈，導致一座油庫爆炸。烏克蘭駐美大使馬爾卡羅娃（Oksana Markarova）也曾指控，俄軍以真空彈轟炸蘇梅（Sumy）的阿克提卡（Okhtyrka）。蘇梅州州長吉維茨基（Dmytro Zhyvytskyy）表示，真空彈摧毀烏軍一座軍事基地，造成70名士兵喪命。

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