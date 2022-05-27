美國主導推動加強制裁北韓案　聯合國安理會投票遭中俄否決

▲北韓今年1月起多次試射洲際彈道飛彈、極超音速導彈等。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）從今年1月以來進行高達17次以上的飛彈試射，包括極超音速飛彈、洲際彈道飛彈、巡弋飛彈等，同時還試圖修復豐溪里核試驗場坑道，籌劃進行第7次核試。對此，美國帶頭推動聯合國安理會實施加強制裁北韓，包括限縮出口石油量，不過提案卻遭到身為常任理事國的中國、俄羅斯投票否決。

根據《韓聯社》、《路透社》，聯合國安理會今天在紐約聯合國總部召開會議，投票表決美國所推動的北韓加強制裁案，該項提案包括限制北韓進口石油量，原油從先前的400萬桶限縮至300萬桶、精煉油從50萬桶限縮至37.5桶，禁止北韓出口礦物燃料、石油碳氫化合物、相關蒸餾產製品、鐘錶與相關附屬零件。

同時，該項追加制裁提案瞄準北韓最高領導人金正恩老菸槍的身份，禁止國際社會向北韓出口菸草與相關菸製品。

另外，該項提案還將隸屬北韓偵查總局的駭客組織部隊Lazarus Group，以及與協助輸出北韓軍事技術的海金剛貿易公司、協助彈道飛彈研發的軍需工業部越南代表金秀日（김수일，音譯）、負責海外勞工人力派遣的朝鮮南江貿易公司列入凍結資產對象。

儘管美國所推動的北韓追加制裁提案有13國投下贊成票，但因投下反對票的是身為常任理事國的中國、俄羅斯，因此該項提案最終被予以否決，是2006年聯合國安理會開始懲罰北韓後，首度就該議題公開分裂。

中國駐聯合國大使張軍表示，中國當局認為額外制裁只會讓局勢更糟。俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈（Vassily Nebenzia）則表示，他並不認為聯合國採取追加制裁行動會「非常有利於」與北韓交涉。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》