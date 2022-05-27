美國機密文件曝光！　總統「繞過國會」下達56指令

▲美國前總統小布希在911事件後下達了多項總統指令。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國前總統小布希（George W. Bush）自911襲擊事件爆發後，便下令政府修改冷戰時期的機密應對計劃，以便總統在國家安全面臨緊急狀況時，能直接下達總統指令，及時啟動戰時權力應對。紐約大學布倫南司法中心（Brennan Center for Justice）最近公開法律文件，揭開政府的這項秘密計劃，也讓人們開始反思總統指令的下達過程是否合適。

據《紐約時報》報導，過去在冷戰時期，美國政府援引國會授予的緊急情況和戰時權力，讓總統得以實施戒嚴令、圍捕被認為具危險性的人士，以及審查來自國外的新聞。然而，在2001年9月11日的恐怖襲擊發生後，前總統小布希便根據上世紀90年代消費互聯網爆炸式增長的情況修訂計劃，讓總統可以不通過國會，直接下達總統指令，在戰時接管或關閉通訊網路。

布倫南司法中心專家戈伊坦（Elizabeth Goitein）表示，新計劃明顯將對美國公民的自由產生直接而重大的影響，而且總統可以繞過國會監督，直接下達指令的情況「不可接受」。雖然人們至今仍不清楚這些總統指令在冷戰之後是如何演變的，不過戈伊坦表示，它們可能已擴大使用到各種情況，「即使美國沒有受到核襲擊，總統也可以直接下達總統指令」。

▲總統繞過國會直接下達指令的行為被認為不妥，圖為美國白宮。（圖／翻攝自維基百科）

布倫南司法中心根據《資訊自由法》取得的總統緊急指令文件顯示，讓總統可以下達指令的情況已經從一開始的1類擴展到7類，而且它們都分別屬於不同機構的管轄領域。在小布希政府執政前，總統下達了48條總統指令，但相關數字卻在2008年飆升到56個，而且這8條新指令都未經過國會審查。目前這些文件僅有500頁被公諸於世，剩餘的6000頁仍被列為機密。

上世紀50和60年代的總統緊急指令有許多內容是公開的，它們包括了實施各種形式的戒嚴、審查國外訊息以及暫停對被拘留人員的法庭聽證會。20世紀50年代的另一項指令也顯示，政府正準備建立軍事區域，並採取類似於二戰期間禁止日本人和日裔美國人進入西海岸的做法，禁止特定人士進入新的軍事區域。

報導稱，美國前總統歐巴馬（Barack Obama）的司法部曾打算在2012年開始審查這56份總統緊急指令文件的合法性，而川普執政時期的司法部也曾在2017年計劃展開相關行動，不過外界並不清楚這2位總統的政府是否真的採取了措施，抑或是做了哪些修改。