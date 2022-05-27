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鬥雞眼、抽搐！兒童腦炎「腦病變表徵」曝　指揮中心發醫界通函

▲▼指揮中心5/26記者會，發言人莊人祥(左)、指揮官陳時中(中)、醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情持續，近期連續發生確診兒童併發腦炎個案，引發關注，不排除和華人遺傳等相關。中央流行疫情指揮中心極為重視，除開專家會議、研討會進行討論，26日也發布醫界通函公布「兒童COVID-19併發急性腦炎臨床治療暫行指引」，當中針對腦病變相關臨床表徵也有進一步說明。

根據統計，國內已經通報16例兒童重症，當中有7例腦炎，並且有5名兒童因腦炎死亡。指揮中心通函中表示，雖目前流行之Omicron變異株以輕症為主要表現，絕大多數個案恢復良好，但目前已發現數例兒童感染COVID-19後，出現急性腦炎併發症的病患，這些個案病程變化迅速，轉變為重症或死亡的風險高。

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中央流行疫情指揮中心日前已經出兒童腦炎重症前驅8大症狀，提醒家長要特別留意，包括體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐和步態不穩等。

▲▼兒童腦炎重症前驅症狀。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心與臺灣兒科醫學會、台灣小兒神經醫學會、台灣兒童感染症醫學會、台灣兒童胸腔暨重症醫學會、台灣兒童急診醫學會等專業學會合作，並邀請專家學者與曾照顧相關病患之臨床醫師，召開個案討論會並訂定兒童COVID-19併發急性腦炎臨床治療暫行指引。

兒童感染COVID-19後一般以症狀治療為主，但若出現體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐、步態不穩等重症前驅症狀，與任何非兒童單純性熱性痙攣可解釋的腦病變病徵時，建議應住院或立即轉診至新冠病毒重症責任醫院。

指引中也公布腦病變相關說明，包括急性腦炎、腦幹腦炎、腦脊髓炎等。臨床表徵可能出現意識或行為改變、精神混亂、非自主性眼球動作（眼球往上看、眼球固定偏向一側、眼球亂轉、眼球震顫、鬥雞眼）、運動失調等臨床表徵外，亦可能有上運動神經元症狀(Babinski sign、垂足)，錐體外症候群(Extrapyramidal symptoms)，角弓反張等現象

並提到，若癲癇發作，需與兒童單純性熱性痙攣(常見年齡為6個月至5歲)鑑別診斷。其中若是局部型發作(focal seizure)、發作時間較長、反覆抽搐發作、發作後30分鐘意識沒有恢復等現象，需特別小心。

入院後相關兒童神經急性照護，包括顱內壓升高照護、新冠病毒腦炎感染與免疫相關治療與癲癇發作控制等，可參考本指引內容。若合併自主神經失調或併發心臟衰竭休克，除指引內容外，另可參考兒科醫學會新型冠狀病毒(2019-nCoV)感染兒科重症照護的特殊考量。

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