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研究：無症狀感染者　傳播病毒的機率「降低約7成」

▲▼美國疫情,美國紐約,口罩,新冠疫情,世界疫情。（圖／路透）

▲新研究發現，無症狀感染者將病毒傳播給他人的機率明顯較低。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

瑞士一項涉及近3萬人的新研究發現，相較有症狀新冠患者，無症狀感染者傳播病毒的機率降低近7成。不過，由於研究分析了42國、130項研究數據，無症狀者在所有病例中的佔比難以準確估算。

根據《每日郵報》報導，研究團隊分析了來自42個國家、130項研究的數據，共涉及2萬8426名曾於2020年4月至2021年7月確診新冠肺炎者，其中有將近1.2萬人PCR檢測呈陽性，但沒有出現症狀。研究發現，無症狀病例的「二次發作率」（即將病毒傳給他人的機率）比有症狀患者降低了68％。

研究估計，無症狀感染病例約佔14％至50％，但比例範圍如此之大，是因為獲取數據的研究方法差異所導致。來自瑞士伯恩大學（University of Bern）預防醫學研究所的主要作者戴安娜（Diana Buitrago-Garcia）表示，若無症狀者的人數比例和傳播率都相對較低，那麼他們在整體疫情傳播中的影響也相對較小。

研究合著者、伯恩大學社會與預防醫學教授尼可拉（Nicola Low）表示，儘管無症狀者傳染性明顯較低，但無症狀病例在現實社會中所佔比例卻難以計算。另外，此研究還有另一個局限性，目前只收集了2021年7月以前的數據，並未包含去年11月才出現的Omicron變異株病例。

這項研究發表於《公共科學圖書館：醫學》（PLOS Medicine）期刊，研究作者強調，由於英國等國家逐漸減少常規的篩檢，這將影響未來對無症狀病例的研究。然而，隨著越來越多可用數據的統計，後續研究仍在進行中。

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