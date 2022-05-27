快訊／第二輪快篩實名制將展開？　陳時中14:00說明

▲指揮中心記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5/27）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。針對快篩實名制，陳時中昨表示，截至26日中午快篩實名制完售藥局僅剩1家，截至昨日也只有50家完售，第二輪實名制將視班機排班順序訂定上路時間，呼籲還沒買的快點買，相關啟動時程，預期記者會中說明。

指揮中心昨公布最新快篩實名制販售情形，可販售份數高達143萬7596人份，截至中午已售出份數僅有4萬3949人份。陳時中表示，截至昨晚11時，僅有1%藥局完售，換言之，「99%到晚上去買都還有」。陳時中強調，現在快篩實名制不用排隊就可以購買，第二輪也即將開賣，呼籲第一輪還沒買的，這兩天儘速購買。

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國內單日通報死亡個案連兩天創新高，25日單日新增76死亡，昨（26）日更破百，來到104死；過去一週單日確診本土病僅有5月19日一度衝上9萬0331人，其他時間大約都在8萬多上下，低也曾經掉到6萬、7萬；陳時中日前也提到希望死亡率不要超過千分之一。

陳時中分析，76人與104人，大概是反映5月18日、19日，單日8萬多至9萬多的確診數，這兩天來看會超過千分之一，不過整體用較長時間來看是沒有超過，維持在萬分之五，但這仍然是一個警訊，會持續注意。