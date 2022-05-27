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免疫力低下者恐變異出「下一個Omicron」！新變種將更具傳染性

▲▼ 英國,倫敦,新冠疫情。（圖／路透）

▲新冠病毒容易在免疫力低下的患者體內，變異出更容易引發全球大流行的變種病毒。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

一項發表在《刺胳針》的研究報告指出，新冠疫情的特點就是一波接一波的變異病毒株，目前已經有證據顯示，部分取代現有流行毒株，成為下一個主流的變種病毒，其實是來自那些免疫力低下的患者體內。因此該份報告也呼籲，目前全球最緊迫的任務，應該是要替那些長期感染新冠病毒的病患提供積極治療，以免病毒在其體內有足夠的時間發生變異。

國際權威醫學期刊《刺胳針》內一項名為〈令人擔憂的下一個新冠變異病毒在哪裡？〉的最新研究指出，新冠病毒容易在免疫力低下的患者體內發生變異，而這樣的新冠變異毒株將會具有高度傳染性，甚至能突破現有的疫苗免疫與治療方法。

該篇研究由許多病毒研究界的重要人士共同完成，包含劍橋大學的古普塔（Ravindra K Gupta）、英國倫敦帝國理工學院湯瑪士（Thomas P Peacock）以及哈佛大學公共衛生學院的漢納格（William Hanage）等人。研究指出，儘管目前還無法確定那些在全球流行的變種病毒的最終來源，但是有初步證據顯示，某些變異毒株其實是來自長期感染新冠病毒的患者，特別是那些免疫力低下的人。

▲▼英國「單日確診7.8萬例」創新高。（圖／路透）

▲專家呼籲，應該加強對於免疫力低下者的治療與照護。（圖／路透）

因此該份研究也呼籲，全球各國目前最緊急的任務應該是要為那些長期感染新冠病毒的患者提供優質的醫療保健服務，並優先替他們提供治療。如果未能妥善管理這些長期感染的病患，恐將對個人與公共健康帶來危害與風險。

該份研究解釋，例如感染愛滋病毒或是曾經接受過器官移植的人，他們體內的免疫系統可能難以消除新冠病毒的持續感染。有數據就顯示，新冠病毒可能會在免疫力低下的患者體內感染數個月，時間一長，病毒就有可能在其體內發生新的突變。

例如出現在南非的Beta與Omicron變異株，南非的公共衛生條件差，同時擁有全球數量最龐大的免疫力低下族群「愛滋病帶原者」。而首度出現在印度的Delta病毒也一樣，印度的公衛環境差，缺乏對病毒基因序列的持續監控。

研究提醒，治療免疫力低下的新冠患者非常重要，因為他們可能會攜帶下一個流行於全球的新冠變異株，一種帶有高度傳染性同時能夠逃過現有免疫與治療的病毒。

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