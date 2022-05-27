李根返抵南韓畫面曝！傷重由人攙扶吐露心聲　慘遭警方約談限制出境

▲南韓網紅「李根大尉」從烏克蘭返回南韓，27日上午抵達仁川國際機場第一航廈接受採訪。（圖／達志影像／newscom，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓網紅「李根大尉」（이근대위）今年3月初曾貿然前往烏克蘭，加入烏克蘭國際傭兵團作戰，豈料最近在烏克蘭南部指揮一場偵察任務時負傷，日前決定返回南韓接受長期的復健治療，今（27）日上午抵達仁川國際機場。南韓警方首先限制其出境，並表示將視李根復健治療的進度，向李根展開調查。

根據《韓聯社》、《中央日報》，李根在敵方陣地進行一場偵察指揮作戰任務時負傷，在當地軍醫院被診斷為膝蓋十字韌蓋斷裂，必須進行較長期的療養與復健，韓國時間26日從波蘭華沙蕭邦國際機場搭機出發，27日上午7時30分（台灣時間上午6時30分）從仁川國際機場第一航廈入境南韓，現場擠滿數十名媒體記者與相關人士。

自從俄烏戰爭爆發後，南韓外交部便將烏克蘭的旅遊警戒升至第4級（最高級），若無端前往恐將違反《護照法》，除了被吊銷護照，還得面臨有期徒刑1年以下、1000萬韓元以下罰金。

由於李根違反《護照法》私自前往烏克蘭參戰，因此從4月便被首爾警察廳列為調查對象。在李根27日上午抵達仁川後，首爾警察廳國際犯罪搜查2股首先派出調查官前往現場接應，並與李根展開約談、確認其傷勢，同時進行限制李根出境之程序，接著才讓李根開始進行相關入境程序。

根據韓媒《News1》、《紐西斯通訊社》，仁川國際機場第一航廈擠滿數十名採訪記者與相關人士，李根在接受完警方約談後，並未在第一時間內被逮捕，這讓李根始料未及。從媒體轉述的報導中可得知李根傷勢較重，27日抵達南韓時，李根穿著土黃色長褲、黑色上衣，在旁人攙扶下步出出境大廳，接受現場記者採訪。

李根首先表示，他願意配合警方調查，「雖然我確實違反法律，不過我是因為要守護人們、必須扮演重要的角色，才決定前往烏克蘭。其實我一開始以為，當我入境時警方會先逮捕我，入境後首先有10多名警察接應，他們表示我必須先在家隔離一周，才會進行調查。我願意配合警方調查。」

李根接著回憶過去在烏克蘭作戰時的情況，「我目前仍持有烏克蘭軍隊的ID與身份證，我是因為接受治療（才返回南韓），不然我真的很想回去烏克蘭。其實我在戰場上親眼目睹許多犯罪，我在烏克蘭第一場作戰任務是在屋頂上壓制敵人，過程中我看到車輛司機遭敵方槍擊後當場暈厥。」

▲南韓網紅「李根大尉」接受磁振造影（MRI）畫面。（圖／翻攝自YouTube／ROKSEAL）

李根敘述烏克蘭首都基輔的狀態，「我並不是想定居烏克蘭，而是戰爭尚未結束。其實一開始抵達基輔，基輔的狀態相當糟糕，不過目前已經恢復到像是一座正常的都市。若是基輔一開始就淪陷，那烏克蘭全國將會崩潰，因此抵達烏克蘭後便急忙籌組團隊，被佈署至最前線履行重要作戰任務。」

對於外界流傳李根已經取得烏克蘭國籍，他嚴正否認，「雖然（烏克蘭當局）承諾給予公民權，不過我依舊是大韓民國的國民，我認為若是為了逃避法律審判而取得烏克蘭國籍，並非正確的行為。」

李根接受完現場媒體採訪後，搭上事先準備好的車輛，旋即離開仁川國際機場。

據悉，李根曾於昨（26）日向韓媒《YTN》證實，在指揮偵察任務作戰時左、右膝蓋都受傷，原本預計需進行3個月的復健治療，不過醫師卻表示需要進行手術。

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