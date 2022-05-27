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彭博最新防疫韌性排名出爐　台灣降至51名「退步幅度最大」

▲▼台灣疫情、台北一名民眾5月24日接受新冠病毒採檢。（圖／路透）

▲台灣5月份彭博防疫韌性排名驟降至51名。圖為台北一名民眾5月24日接受新冠病毒採檢。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

彭博社（Bloomberg）26日報導發布最新全球防疫韌性的月評比，台灣在5月份在53個國家中位列第51名，較前月降低19個名次，是本月跌幅最大的國家。成人疫苗接種率達91％的挪威連續第3個月蟬聯榜首，防疫韌性墊底的則為俄羅斯。

根據彭博報導，全球大多數地區現已轉向共存策略，但一些早期成功避免疫情嚴重影響的地區，卻因為廣泛傳播的Omicron變異株而引發破紀錄的感染浪潮，例如台灣與紐西蘭。歐美雖然基本恢復日常生活，但仍不斷有死亡病例出現，尤其是美國與英國。

▲▼台灣疫情、5月4日台北一處車來速PCR篩檢站。（圖／路透）

▲彭博報導指出，台灣疫情出現「前所未有」的感染激增。圖為5月4日台北一處車來速PCR篩檢站。（圖／路透）

台灣在最新全球防疫韌性排名中下滑19個名次，韌性評分驟減至57.4分，位列第51名，是5月份評比中下降幅度最大的國家。台灣在阻絕病毒2年多後，開始採取與病毒共存政策，感染人數出現前所未有的激增，成為目前全球人均確診病例和死亡人數最高的幾個地區之一。

挪威連續3個月在彭博的防疫韌性排名中居冠，5月份的得分為83.4，背後原因是挪威在開放政策下卻能保持低死亡率，儘管病毒持續傳播，但91％的成人接種率幫助挪威降低死亡比例。第2名的愛爾蘭表現持平，丹麥則擠下阿聯酋拿到第3名。

在共53個國家的評比中，美國下降1個名次，排在第31名。美國5月底平均每日新增確診超過10萬例，高出3月份的3萬例低點。英國排名也下滑2位，排名第14，英國是每100萬人中死亡病例最多的已開發經濟體。

排在最後第53名的國家為俄羅斯，得分降至53.1的主要原因是，航空運輸量能較低、GDP成長前景黯淡，以及疫苗接種停滯不前，只有51％的人口接種過2劑疫苗。

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