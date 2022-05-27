德州小學槍手反鎖教室1小時　女師護童喪命！丈夫2天後心痛離世

▲同被鎖在教室的教師賈西亞（右）與丈夫（左）。（圖／翻攝推特）



記者崔子柔／綜合報導

美國德州羅伯小學（Robb Elementary School）24日發生大規模槍擊案，18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）射殺19名兒童及2名女教師後遭警擊斃，其中一名教師賈西亞（Irma Garcia）的丈夫則在事發2天後也離世。

根據《CNN》、《BBC》報導，德州公共安全局發言人艾斯卡隆（Victor Escalon）26日公開案發過程，與先前的說法略有不同，他提到，拉莫斯24日上午11時撞毀他的車子後，朝兩名路人開了數槍再走進校園。

艾斯卡隆說，2名警員進入學校後被拉莫斯開了數槍，拉莫斯隨後就把自己關進一間四年級教室內反鎖，殺死教室裡的學生和老師，一支戰術小隊約過了一小時才衝進教室內將拉莫斯擊斃。

▲羅伯小學槍擊事件讓各界痛心。（圖／路透）



賈西亞的表親奧斯汀（Debra Austin）在她成立的群眾募資平台「資助我」（GoFundMe）頁面提到，賈西亞的丈夫喬（Joe）26日因醫療緊急情況離世，「我想喬是傷心過度而死，失去30多年的摯愛實在太難受了」。

賈西亞外甥的馬蒂內茲（John Martinez）也在推特發文稱，喬是因為悲痛而離世，並附上賈西亞和喬的合照。當地電視台新聞主播朱尼嘉（Ernie Zuniga）則發文說，喬死於心臟病發。

▼拉莫斯犯案前，就做出許多奇怪行徑。（圖／翻攝推特）

