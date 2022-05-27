　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

67歲「四海好傢伙」性格男星拍片傳噩耗　睡夢中辭世

▲▼雷李歐塔（Ray Liotta）。（圖／路透社）

▲雷李歐塔（Ray Liotta）。（圖／路透社，下同）

文／中央社洛杉磯26日綜合外電報導

多明尼加共和國電影當局今天表示，美國影星雷李歐塔在該國辭世，享壽67歲。他生前曾主演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導的黑幫經典電影「四海好傢伙」。

多明尼加電影當局發言人說，雷李歐塔（Ray Liotta）去世前正在多明尼加拍新戲。發言人告訴法新社：「就我們所知，他的未婚妻在他身旁，她懇請您尊重她的心情。」

雷李歐塔在多明尼加拍攝電影「危險水域」（Dangerous Waters，暫譯），他的公關艾倫（Jennifer Allen）說，雷李歐塔是在下榻的飯店內於睡夢中辭世，現場無可疑情況。

包括「綜藝」（Variety）等美國娛樂業界媒體都報導了他的死訊。

▲▼雷李歐塔（Ray Liotta）。（圖／路透社）

雷李歐塔與勞勃狄尼洛（Robert De Niro）、喬派西（Joe Pesci）演出的1990年電影「四海好傢伙」（Goodfellas），被公認為20世紀最佳電影之一。

「四海好傢伙」一共獲得奧斯卡6項提名，喬派西因該片榮獲最佳男配角。雷李歐塔在片中飾演黑幫名人亨利希爾（Henry Hill），演技廣受讚揚。

他與凱文寇斯納（Kevin Costner）出演的1989年運動片「夢幻成真」（Field of Dreams）也備受推崇，雷李歐塔在片中飾演無鞋喬（Shoeless Joe）。這部電影一共獲得最佳影片等3項奧斯卡獎提名。

雷李歐塔的代表作還有「散彈露露」（Something Wild）、「人魔」（Hannibal）、「婚姻故事」（ Marriage Story）、「紐華克聖人」（The Many Saints of Newark）等。他有一個23歲的女兒卡珊（Karsen Liotta）。

►亞馬遜熱賣！超美「木質玩具廚房」小孩玩不膩

ET快訊
台灣第一AV女優吐實：常在片場高潮　「羞恥play更敏感」
百歲人瑞性騷護理師！醫怒：手腳嘴巴不乾淨　家人竟說請多包涵
全民「快篩陽＝確診」最新指引！判定不能找中醫、取藥QA一次看
松田翔太結婚4年爆婚變！　「要求妻子說敬語」傳分居
「很多孩子都走了」被出征　郭彥均刪文道歉
前線醫護慘況曝光　「一張休息照」讓陳時中驚呼：怎麼會這樣
67歲「四海好傢伙」性格男星拍片傳噩耗　睡夢中辭世
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

壯女假扮男人上了3妹子！「堅持關燈做愛」戴假鵰6年

零售業財報優於預期　美股勁揚516點、台積電ADR站回91元

67歲「四海好傢伙」性格男星拍片傳噩耗　睡夢中辭世

季辛吉：烏克蘭應對俄讓出領土　台灣不該是美中談判核心

德州槍擊21死　小鎮治安官驗屍「看到崩潰」：都是我認識的人

布林肯重申一中政策不變　譴責北京日益威脅台灣

秘魯7.2級強震！震源深度217公里　未發海嘯警報

K罩杯好羨慕？她患巨乳症「胸前重達13公斤」　靠枴杖才能走

愛貓「亂尿鬼叫狂抓門」急送醫　他被獸醫認證：喵喵嫌你很煩

她玩遊樂設施遭高速甩飛！鼻子撞斷全身血　額頭慘縫數十針

室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫

強尼戴普認替安珀赫德拿下《水行俠》　凱特摩絲打臉她說詞：他從沒推過我

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

白雲、楊繡惠「雨天勾手撐傘」！　海產目睹驚喊：竟然是真的啦

諸事不順...白柴遭獻祭XD　牠一臉傻眼：還要玩多久

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

CL曝2NE1合體內幕「連公司都不知道」　4人含淚離別...她不捨爆哭！

遇壁癌免驚！師傅超專業　「清理→上彈泥」過程耗時

壯女假扮男人上了3妹子！「堅持關燈做愛」戴假鵰6年

零售業財報優於預期　美股勁揚516點、台積電ADR站回91元

67歲「四海好傢伙」性格男星拍片傳噩耗　睡夢中辭世

季辛吉：烏克蘭應對俄讓出領土　台灣不該是美中談判核心

德州槍擊21死　小鎮治安官驗屍「看到崩潰」：都是我認識的人

布林肯重申一中政策不變　譴責北京日益威脅台灣

秘魯7.2級強震！震源深度217公里　未發海嘯警報

K罩杯好羨慕？她患巨乳症「胸前重達13公斤」　靠枴杖才能走

愛貓「亂尿鬼叫狂抓門」急送醫　他被獸醫認證：喵喵嫌你很煩

她玩遊樂設施遭高速甩飛！鼻子撞斷全身血　額頭慘縫數十針

梅雨季報到！除濕機「五大NG用法」恐釀災

超級股東會今登場！80家企業接受股東檢驗　新光金「金金併」成焦點

前球后哈勒普自曝恐慌發作　法網不敵中國小將止步2輪

快訊／瑞芳台2線油罐車、砂石車擦撞　雙向暫時封閉

公股銀行續辦紓困貸款！　財經部會8大振興措施一次看

百歲人瑞性騷護理師！醫怒：手腳嘴巴不乾淨　家人竟說請多包涵

傳劉政鴻「納電話民調」強勢回鍋苗栗　國民黨回應了

松田翔太結婚4年爆婚變！「要求妻子說敬語」釀夫妻爭吵…傳分居

雪乳戰神貼「裸背+黑蕾絲褲」照：萬讚轉正面　才5千她就給了

郭彥均認錯：造成恐慌很抱歉！　PO醫護對話「很多孩子走了」遭查

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

國際熱門新聞

咖啡藏壯陽藥　男喝完硬4小時慘變石鵰

67歲「四海好傢伙」性格男星拍片傳噩耗　睡夢中辭世

飲料包裝「長出1根」　她羞喊：沒那麼渴過

衣服這樣洗害洗衣機長黴菌！5步驟教你輕鬆清潔

最年輕小夫妻！「15歲娶16歲」網全看傻

相差57歲！　19歲男向76歲女友求婚成功

她假扮男人上3妹子！堅持關燈做愛戴假鵰

德州槍擊　當地治安官崩潰認屍

季辛吉：台灣不該是美中談判的核心

零售業財報優於預期　美股勁揚516點

布林肯重申一中政策不變　批北京威脅台灣

K罩杯好羨慕？她患巨乳症「胸前重達13公斤」

秘魯7.2級強震！震源深度217公里

她玩遊樂設施遭甩飛「額頭慘縫」全身血

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

剪壞反骨正妹？髮型師雪恥改造紀卜心

醫護慘況曝　陳時中：怎麼會這樣

前狗仔「戰力滿點」電翻安珀律師

眾量級家寧車禍後被太子爺嚴厲警告

女大生「真理褲運動」體育作業爆紅！本尊回應打臉一堆人

紀卜心「公主切」造型曝　網點1關鍵撐起髮型

郭彥均PO醫護友訴苦「很多孩子走了」　王浩宇提報CDC：查

咖啡藏壯陽藥　男喝完硬4小時慘變石鵰

蛇誤闖遭打死！醫切開驚34顆白蛋

知名導演被爆逼甜美女星下跪！

67歲「四海好傢伙」性格男星拍片傳噩耗　睡夢中辭世

18縣市豪大雨特報！　激烈雷雨再轟2天

《雖然是精神病》男星食道癌去世！　「去年還在拍戲」享年58歲

飲料包裝「長出1根」　她羞喊：沒那麼渴過

人妻淪小三！提性愛回憶錄供前夫提告

更多

最夯影音

更多
室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫

室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫
強尼戴普認替安珀赫德拿下《水行俠》　凱特摩絲打臉她說詞：他從沒推過我

強尼戴普認替安珀赫德拿下《水行俠》　凱特摩絲打臉她說詞：他從沒推過我

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面