K罩杯好羨慕？她患巨乳症「胸前重達13公斤」　靠枴杖才能走

▲ 喬克深受巨乳症所苦。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名22歲女子深受巨胸困擾，她青春期時就有H罩杯，如今更是大到K罩杯，胸前近13公斤重量令她得靠枴杖行走，還必須穿一件要價80英鎊（近新台幣3000元）的訂製胸罩，求醫多年後才發現自己罹患「巨乳症」，高達7500英鎊（約新台幣27.8萬元）的手術費用卻令她難以負荷。

根據《鏡報》，來自北威爾斯的喬克（Anji Chalk）7歲時胸部開始變大，到14歲時已經有H罩杯，經常遭受同學的異樣眼光，令她覺得十分丟臉。家人對於她的早熟相當擔心，她也不斷尋求不同的醫生幫助，希望接受縮乳手術，但醫生一再告訴她，只要減肥就能解決她的困擾。

喬克必須從波蘭訂購一件80英鎊的特殊胸罩，但她的二邊乳房加起來重達2英石（約12.7公斤），經常導致鋼圈斷裂，每2個月就得淘汰一件，且肩帶緊勒她的皮膚，留下永久性的勒痕，有時甚至會瘀傷。除了購物以外，她幾乎足不出戶，必須出門時也得依賴拐杖，但因乳房突出身體許多，經常與他人發生碰撞。

她曾經依照醫生建議，嘗試減肥，也成功減掉整整12公斤，但因為胸部的重量導致背痛，令她無法繼續運動。後來醫生得出的結論是，喬克罹患名為巨乳症的疾病，通常是因荷爾蒙導致乳房組織過度增長所造成。由於許多醫生拒絕為她動手術，或要求她繼續減肥，她決定自行籌措7500英鎊的手術費，並透過募資平台尋求幫助。

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