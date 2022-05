愛貓「亂尿鬼叫狂抓門」急送醫　他被獸醫認證：喵喵嫌你很煩

▲英國一名飼主以為愛貓生病,獸醫檢查卻發現毛孩很健康,只是需要一點空間。(示意圖/免費圖庫unsplash)



記者吳美依/綜合報導

英國25歲飼主哈利(Harry Jones)發現,愛貓海倫(Helen)最近開始亂尿尿、大聲喵喵叫,還會狂抓前門,似乎很想出去。他以為毛孩生病了,於是前往獸醫院求助,健康檢查結果卻顯示貓貓非常健康,「獸醫說,海倫只是想要一點空間,我現在卻整天都待在家。」

哈利近期接受耳膜手術,因此暫時改為遠距上班,在家休養期間卻發現,海倫似乎不太對勁,不但看起來很緊張、無故咬碎書本,在他的室友下班回家後,貓貓情緒也變得更加暴躁。

哈利砸下30英鎊(約新台幣1100元)購買玩具及貓咪費洛蒙香薰,希望幫助毛孩舒緩情緒,情況仍然未見好轉,於是又在獸醫院花了50英鎊(約新台幣1850元)看診。

I took my ill cat to the vet - but she was just sick of me working from home https://t.co/CtVxTAoUBE