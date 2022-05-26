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愛貓「亂尿鬼叫狂抓門」急送醫　他被獸醫認證：喵喵嫌你很煩

▲▼貓,喵,黑貓,黑喵。（圖／免費圖庫unsplash）

▲英國一名飼主以為愛貓生病，獸醫檢查卻發現毛孩很健康，只是需要一點空間。（示意圖／免費圖庫unsplash）

記者吳美依／綜合報導

英國25歲飼主哈利（Harry Jones）發現，愛貓海倫（Helen）最近開始亂尿尿、大聲喵喵叫，還會狂抓前門，似乎很想出去。他以為毛孩生病了，於是前往獸醫院求助，健康檢查結果卻顯示貓貓非常健康，「獸醫說，海倫只是想要一點空間，我現在卻整天都待在家。」

哈利近期接受耳膜手術，因此暫時改為遠距上班，在家休養期間卻發現，海倫似乎不太對勁，不但看起來很緊張、無故咬碎書本，在他的室友下班回家後，貓貓情緒也變得更加暴躁。

哈利砸下30英鎊（約新台幣1100元）購買玩具及貓咪費洛蒙香薰，希望幫助毛孩舒緩情緒，情況仍然未見好轉，於是又在獸醫院花了50英鎊（約新台幣1850元）看診。

哈利接受《太陽報》採訪時，轉述了獸醫的說法，「我改變了海倫的日常生活，因為牠已經習慣我會出門走走。牠在生理方面非常好，但顯然只是有點厭倦我了。」他聽完診斷後鬆了一口氣，也希望返回辦公室後，能夠修復與主子的關係。

獸醫威爾伯恩（Jess Welburn）表示，「這在任何打亂貓咪日常的事情上都很常見，比如主人搬家、買新家具或者舉辦派對。因為哈利突然整天待在貓咪地盤上，這讓海倫感到煩躁不安。一旦他回到辦公室，一切應該很快就會恢復正常。」

貓咪感覺不安與壓力時，可能罹患自發性膀胱炎，造成亂尿尿等問題，如果飼主必須花更多時間待在家裡，應該為主子打造安全藏身之處，讓貓貓擁有隱私空間。

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