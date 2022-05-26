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全球僅此一家！北韓驚現俏廚娘披薩店　美女親作羹湯還送獨家服務

▲▼北韓披薩專賣店會提供美女店員歌舞服務。（圖／翻攝自Facebook／朝鮮經貿文化情報 DPRK）

▲北韓披薩專賣店會提供美女店員歌舞服務。（圖／翻攝自Facebook／朝鮮經貿文化情報 DPRK）

記者葉睿涵／綜合報導

關注北韓新聞的「朝鮮經貿文化情報 DPRK」25日秀出一系列照片，聲稱在北韓的披薩專賣店用餐，不僅可以吃到好吃的披薩，還能享受北韓美女提供的現場歌舞服務，自誇「全球只有北韓這樣」、「算是很高級的享受了」。

Facebook粉專「朝鮮經貿文化情報 DPRK」在25日po文指出，「這個地球上到處都有PIZZA專賣店，這並不稀奇，稀奇的是，到PIZZA專賣店用餐時，還能看歌舞表演，而且是剛才幫您製作PIZZA的美女親自表演，這也只有朝鮮這樣做了。」

從DPRK上傳的影片可見，披薩店內有一群穿戴紅色圍裙與小紅帽的北韓美女正熟練地在廚房製作披薩；但在顧客們享用披薩時，這些美女廚師就會瞬間化身表演人員，在台上邊唱歌，邊展現曼妙舞姿，讓顧客忍不住掏出手機，拍下這幅賞心悅目的美景。

DPRK指出，平壤披薩專賣店品的披薩，一份要價4.2萬至6.7萬朝鮮圓（約新台幣1373至2191元），對比平壤市民每月只有72萬朝鮮圓（約新台幣2.3萬元）的月薪來說，吃一次披薩「算是很高級的享受」。

這些照片曝光後，瞬間吸引了不少網友的關注，紛紛大讚北韓美女店員相貌出眾，「跟韓國比起來，貴國的女性真的充滿天然美」、「難怪大家都說北方出美女、南方出帥哥，朝鮮的女生真的好漂亮」、「台灣如果開加盟店，生意一定很好」。

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