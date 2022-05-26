俄退伍軍人批「烏克蘭行動失敗」　英國防部：空降精銳傷亡慘重

▲許多親俄人士批評，普丁的「特別軍事行動」非常失敗。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國國防部最新情報指出，俄羅斯精銳空降部隊（VDV）因為上級錯誤指揮，在戰爭中死傷慘重，面臨嚴重折損。烏俄戰爭爆發至今超過3個月，俄軍遲遲未有進展，也讓許多親俄人士批評，這場「特殊軍事行動」非常失敗，俄國退伍軍人組織更要求普丁盡快正式對烏宣戰。

英國國防部在推特公佈最新情報指出，俄國精銳空降部隊（VDV）自戰爭爆發以來遭遇多次重大失敗，包含3月的戈斯托梅爾機場、4月伊久姆地區攻勢，以及5月在北頓內茨克河遭到烏軍重擊，導致軍隊死傷慘重。

分析人士指出，以上這些任務都比較適合重型裝甲步兵，但俄軍過度依賴VDV，反映出上級戰略錯誤，還有普丁多年來在軍隊投資上的失衡，導致俄軍失去空中優勢，地面戰線也未能推進。

▲俄軍5月在北頓內茨克河遭到烏軍重擊。（圖／路透）



開戰至今超過3個月，許多親俄人士批評，普丁的「特別軍事行動」非常失敗。華府智庫「戰爭研究所」分析指出，俄羅斯退伍軍人組織認為，入侵烏克蘭的行動不單純只是「去納粹化」，而是向全世界爭娶俄羅斯的存在和地位，普丁必須正式宣戰，俄軍必須做好全面戰爭的準備。

在Telegram有210萬追隨者的軍事部落客波多利亞卡（Yuri Podolyaka）表示，他過去一直避免批評俄軍，但在北頓內茨克河的任務失敗後，他的耐心已消耗殆盡，「我強調，這由於俄羅斯指揮部的愚蠢，至少有一個營的戰術群被毀，也有可能是兩個。這三個月以來戰情都沒變化，我認為軍事行動的領導人有很大的問題。」

俄國退伍軍人組織指出，普丁除了應該要對烏克蘭正式宣戰之外，克里姆林宮也要進一步動員將標準兵役期延長到兩年，在親俄的頓內茨克和盧甘斯克地區建立戰時政府，對俄羅斯逃兵執行死刑。