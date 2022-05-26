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吉野家社長親自謝罪！失言風波連環爆　股東會上首度公開道歉

▲▼吉野家。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本吉野家接連爆出醜聞，社長引咎謝罪。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本知名連鎖餐飲品牌吉野家先後因歧視女性與外國人等荒謬言論，引發風波，被日本網友撻伐。儘管已有部分負責人因此被解任，但仍對企業形象造成重大傷害，民眾更是提出抵制運動。吉野家控股公司26日召開股東大會，社長河村泰貴在會中對相關風波向股東正式謝罪，而這也是河村首次在公共場合針對相關事件道歉。

根據《產經新聞》報導，吉野家前常務董事兼企劃本部長伊東正明4月16日在早稻田大學進行的講座中，發表了一個名為「讓處女染上毒癮」的市場戰略。他稱，「那些剛從鄉下出來到城市的女孩，要在她們連左右都分不清、還是個純潔處女的時候，讓她們對牛丼上癮。否則一旦吃過男生請客的高級料理後，她們就不會再來吃牛丼了。」

相關言論一出，隨即引發輿論撻伐，而這番歧視女性的言論也讓網友紛紛揚言抵制。早稻田大學隨即取消伊東正明在該校剩餘的講座，而吉野家則是在事情爆發數日後，解除伊東正明的執行董事與子公司總經理職位，並強調會重新對社內員工進行教育訓練。

整起事件發生還不到1個月，吉野家又再度爆出以應徵者為外國人為由，拒絕其申請。據悉，吉野家根據該名大學生的姓名，單方面認定其為外國籍，並直接向他發送信件稱，外國人很難取得簽證，回絕了應徵者的申請。然而該名應徵者其實根本就是日本公民，他事後也將吉野家的歧視事件，公開到網路上。

吉野家再度引起軒然大波，一連串的爭議也讓民眾對該品牌大失所望，甚至連原本敲定要站台的藝人都紛紛取消行程，加入抵制行動。

吉野家控股26日在東京召開股東大會，對於公司引發的一連串風波，社長河村泰貴首度向股東謝罪。當天約有200名股東參與股東會，在場也有人提出與爭議相關的提問。

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