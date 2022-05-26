全球首例！英硬皮症患者「手指捲縮→握拳」　雙手移植獲新生

▲英國男子蓋勒格被診斷罹患「硬皮症」。（圖／達志影像，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

英國男子蓋勒格（Steven Gallagher）約13年前發現長出不尋常皮疹，經診斷發現罹患「硬皮症」，多年下來雙手逐漸無法使用，深受疼痛所苦。醫療團隊為他進行雙手移植手術，讓他重獲新生，據信這是世界首例。

天空新聞台（Sky News）報導，48歲蓋勒格罹患的「硬皮症」（scleroderma）是種會導致皮膚與內臟損傷的自體免疫疾病，他的鼻子、嘴巴、手等部位均受到影響。7年前，他的手指開始捲縮，最終變成握拳的姿勢，承受著疼痛，甚至因為病症不得不停止工作。

當專家們提出雙手移植的想法後，蓋勒格起先並不願意，但與妻子討論後達成共識，最終決定接受手術，進行心理評估，並於2021年12月中旬接受長達12小時的手術。負責執行手術的醫療團隊直言，這是世界上第一個因受到晚期硬皮症影響所執行的手部移植手術。

這個手術也非常成功，蓋勒格直言，術後醒來後的感覺非常超現實，且當下就能移動雙手，「這讓我重獲新生」。他之後持續住院約4周，並定期前往另一間醫院接受物理治療監測。

術後5個多月，蓋勒格的狀況正在改善中，儘管還是無法做出高度靈巧的動作，但簡單動作已經難不倒他，可以打開水龍頭，或是倒水。他也希望，一旦雙手恢復足夠程度，就能重返工作崗位。