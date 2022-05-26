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尷尬！天道盟美鷹會遭控佔廟獲不起訴　公廟前董事反咬警當打手

▲新北、台北、刑事局警方2021年大動作拘提後店街福德宮管理層，指涉他們涉及天道盟美鷹會佔廟不法行徑，今均獲不起訴處分引發爭議。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方日前大動作拘提後店街福德宮管理層，指涉他們涉及天道盟美鷹會佔廟不法行徑，今均獲不起訴處分，引發爭議。圖為地方人士教唆黑幫包圍廟委會。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／新北報導

永和店仔街福德宮爆發近年廟務爭產風暴，過程黑影幢幢！店仔街福德宮前董事長曹雅婷26日在律師陪同下召開記者會爆料，店仔街福德宮去年9月起遭黑衣人懸掛白布條，並經常有地方黑衣人入廟佔領金香部門，甚至廟務會議召開過程宛如上市櫃公司爭產戲碼，指控當地里長陳茂己、地方人士楊政信多次率大批黑衣人包圍會議室場面火爆，黑衣人多次騷擾廟方服務人員和參拜信眾，嚴重侵害民間信仰清境地，導致地方信仰中心人心惶惶。

更誇張的是，店仔街福德宮復職主委陳應祥表示，地方經常帶大批黑衣人入廟侵占廟產想主導廟務，去年兩人還向新北市警局、刑事警察局檢舉店仔街福德宮前董事長曹雅婷夫妻涉及組織犯罪，聲稱兩人及親人都是「天道盟美鷹會」角頭幫眾，陳男抱怨警方根本沒進行詳細調查就抓人，事後發作秀新聞向媒體邀功。

肇因當時警政署長陳家欽公開喊話向「天道盟美鷹會」宣戰，部分外勤警察單位，未詳查店仔街福德宮廟產爭議糾紛情況下就貿然抓人，遭警方逮捕的主委陳應祥、曹雅婷及家人，明明在警方內部資料均未有天道盟美英會成員駐記，卻遭刑事局認定是天道盟美鷹會角頭身分逮捕，事後還召開記者會，指控曹雅婷夫妻親人涉及暴力討債、恐嚇等不法行為。

遭警方認定有「天道盟美鷹會」背景的林志華接受《東森新媒體ETtoday》訪問時說明，他早年在台北第一大飯店西餐部當主廚，1984年移居到美國紐約法拉盛地區開中西餐廳，當時美鷹會大哥王董有時會到餐廳吃飯，他因開餐廳緣故認識美鷹會王董，「這樣警察就可誣指我是美鷹會大哥、把我當績效報！」林男自嘲，「美鷹會？我可以說我是美國小英後援會嗎？」

▲新北、台北、刑事局警方2021年大動作拘提後店街福德宮管理層，指涉他們涉及天道盟美鷹會佔廟不法行徑，今均獲不起訴處分引發爭議。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方日前大動作拘提後店街福德宮管理層，指涉他們涉及天道盟美鷹會佔廟不法行徑，去年新北永和警方更在地方人士一紙存證信函下出動大批警力協助封廟換鎖，警方動作有違反程序、相關法律爭議。

似乎在「掃蕩天道盟美鷹會」績效掛帥下，警方並未對涉案林男、曹女等人遭檢舉內容有詳盡調查，刑事局去年9月逮捕林男、曹女等人，並以「估據該宮廟辦公室、指揮旗下重要幹部收成員加入,從事暴力討債及恃強凌弱等行為、以牟取不法利益、危害社會治安甚」，拘提店仔街福德宮前董事長曹女等4人到案，訊後並依觸犯組織犯罪條例、傷害、恐嚇取財等罪嫌移送。

今年5月新北地檢署裁定林男與曹女涉及組織犯罪、恐嚇取財等罪均不起訴處分，打臉警方去年收網大陣仗強調掃蕩天道盟美鷹會侵占廟宇的宣傳事跡；更誇張的是，林男等遭控涉及傷害案件，居然是告訴人持槍到福德宮談判，當場亮槍嗆聲、才遭廟方人員毆打奪槍。

雖然永和警方事後到場，將該槍經送驗並無殺傷力，但林男等人職疑「廟方沒告持槍恐嚇的、拿槍的，居然告廟方管理人員」，且警方掃黑新聞稿對他遭人持槍威逼嗆聲者未被法辦，曹、林等人卻遭警方大動作以掃黑拘提到案；曹女召開記者會指控警方早有心證，「先射箭再畫靶」，就是要把她們打成天道盟美鷹會要角，爭取績效。

▲新北、台北、刑事局警方2021年大動作拘提後店街福德宮管理層，指涉他們涉及天道盟美鷹會佔廟不法行徑，今均獲不起訴處分引發爭議。（圖／記者張君豪翻攝）

更誇張的是，在上述店仔街福德宮爆發廟務爭產風暴中，儘管雙方互告大潑髒水，但曹女指控新北市永和警方未審先判，去年楊男僅憑一張存證信函，未經其他司法程序下、永和派出所副所長派出警力帶楊男等人到福德宮換鎖，嚴重侵害公廟管理團隊權益，福德宮主委陳應祥希望新北市警局說清楚講明白，警方究竟是人民保母，還是循私偏袒特定地方人士的圍事打手？對此新北市警方表示，26日曹女召開記者會後，局方知悉上情，已對整起事件展開調查。

 

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