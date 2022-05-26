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男喝完咖啡「連硬4小時」慘變石鵰　一查驚見內藏超標10倍壯陽藥

▲▼新加坡「戰鬥咖啡」含有過量壯陽成分。（圖／翻攝自Facebook）

▲新加坡「戰鬥咖啡」含有過量壯陽成分。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

新加坡一款標榜可改善男性性功能的三合一即溶咖啡，因含有超標10倍的違禁壯陽成分，導致消費者在喝下後產生嚴重副作用，甚至還有人陰莖異常勃起（priapism）了4小時，因此當地衛生科學局呼籲民眾立即停止飲用及購買相關產品。

據新加坡《聯合早報》報導，這款名為「戰鬥咖啡」（Prime Kopi Pejuang）的三合一即溶咖啡，在面市時被賣家宣傳成是「含有高品質草本成分」、能改善男性性功能的天然產品，不料新加坡衛生科學局近來卻連續接獲2起通報，聲稱有消費者在飲用這款咖啡後身體不適。

報導稱，其中一名消費者在喝下咖啡後，出現身體疼痛、發冷、偏頭痛、下巴周圍發緊等不良反應，還被緊急送到急診接受治療；而另一名消費者則在飲用產品後，陰莖異常勃起了4小時，若不及時治療的話，恐怕將留下性無能的後遺症。

衛科局隨後對相關產品進行測驗後，發現該即溶咖啡未含天然或草本成分，反而還含有明顯過量的壯陽藥「他達拉非」（tadalafil），若按產品使用說明每天飲用一包的話，喝下的他達拉非將會高出比一般規定的每日劑量10倍以上。

他達拉非是一種處方藥品，需醫生診斷後開立處方箋才可購得服用。若人們服用大量他達拉非會增加肝臟負擔，長期使用更有導致藥物性肝損傷等風險，而不當服用還有可能導致心臟病、中風、心悸和心率不整等不良反應，因此衛科局已向賣家發出警告，下令所有賣家和供應商立即停售相關咖啡產品，同時也呼籲公眾立即停止飲用這款產品。

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