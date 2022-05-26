女兵投訴長官性騷擾後遭碎屍　案情逆轉！撞破同袍不倫戀引殺機

▲美國女兵吉倫在2年前失蹤後被發現陳屍河邊。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

美國女兵吉倫（Vanessa Guillen）2年前被發現陳屍在德州的萊昂河（Leon River）邊，遺體還慘遭肢解，慘不忍睹。由於檢警在調查期間發現，吉倫曾舉報遭長官性騷擾，因此人們過去一直認為吉倫是在軍中被人性侵後慘被殺害，但法院最近公布調查結果，顯示吉倫的死另有隱情，原來她是因為偶然發現2名同袍之間的不倫戀情才引來殺身之禍。

綜合外媒報導，年僅20歲的吉倫是德州胡德堡陸軍基地（Fort Hood）的女兵，她在2020年4月22日於營房的停車場內離奇失蹤，其家人覺得吉倫的失蹤非常可疑，於是要求政府介入調查。2020年6月30日，有民眾在萊昂河沿岸發現部分人類遺骸，經查證實死者是吉倫，而且她的遺體還被殘忍地肢解成碎屍，就連資深法醫也表示，這是他們經手過最複雜的案件。

據吉倫的母親所述，女兒失蹤前曾投訴她在軍中被長官性騷擾，因此檢警懷疑，貌美的吉倫是在部隊被人性侵後慘遭殺害。儘管吉倫的長官堅決否認曾性侵下屬，但這起事件依舊讓全美嘩然震怒，國會甚至還立法加強保障女兵安全，並在去年12月由拜登總統簽署生效。不過，德州公共安全部今年5月19日提交給聯邦法院的文件卻驚爆，原來吉倫的死另有隱情。

▲吉倫因意外撞破同袍羅賓遜（右）與阿吉拉（左）的不倫戀而慘被殺害。（圖／翻攝自推特）

文件顯示，吉倫在部隊內無意間發現，技術兵羅賓遜（Aaron David Robinson）手機內有和另一名女兵阿吉拉（Cecily Aguilar）的親密照片，不過由於22歲的阿吉拉已是人妻，而她的老公也是同基地的士兵，因此羅賓遜與阿吉拉的關係已違反美國軍規，只要事情暴露就會被撤職除役，於是羅賓遜便用軍械庫裡的鐵鎚將吉倫活活打死。

事後，羅賓遜夥同情婦阿吉拉將吉倫分屍後，運到基地30哩外的樹林中毀屍滅跡。他們將吉倫的遺骸分別埋在了3、4個地洞裡，以為這起恐怖殺人案至少在幾年之內都不會被人發現，不料那年的降雨特別多，吉倫的遺體在雨水的沖刷下終於「重見天日」。

當警方試圖上門捉人時，自知法網難逃的羅賓遜就自殺了，因此阿吉拉便成為這起案件中唯一被控告的人。檢方在2021年7月13日，以11項罪名對阿吉拉提出告訴，而其中最嚴重的是竄改證據。五角大廈也在去年12月宣布，有14名高級軍官在這起案件中，因「領導失誤」而受到紀律處分。

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