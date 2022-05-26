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衣服這樣洗「害洗衣機孳生13倍黴菌」！日專家教你5步驟輕鬆清潔

▲▼洗衣機,洗衣服。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲洗衣機在梅雨季節更容易孳生黴菌。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者王佩翊／編譯

適逢梅雨季節，許多民眾家中不免因潮濕問題所苦，而長期潮濕的環境也會對家電產生影響，尤其是洗衣機，其機體內殘留的洗衣精更會成為養分，導致黴菌孳生。日本節目進行研究後發現1週只洗衣服2至3次的洗衣機，相較每天都洗衣服而言，黴菌量竟高達13倍以上。而節目也請來專家教大家如何用簡單的幾個步驟，就能輕鬆清潔洗衣機。

日本《富士電視台》引述奉信企業與衛生微升物研究中心的共同研究結果報導，洗衣機的運轉次數將會影響機器內部的黴菌數量。數據顯示，每週只洗2至3次衣服的洗衣機，其黴菌數量遠遠超過每天都會使用的洗衣機，整整高出13倍。

事實上，不論是潮濕的環境、遺留在洗衣機內的清潔劑，或是殘留的髒污與微小垃圾，都會成為黴菌孳生的原因。因此專家也特地提出了幾個簡單的方法，讓民眾可以在家定時清潔洗衣機。

首先，可以先將洗衣機內目所能及的垃圾取出，再使用水管將40度至50度的溫水注入洗衣機至滿水線，隨後再加入漂白劑，劑量為洗一次衣服的份量。倒入溫水與漂白劑後，啟動洗衣機，讓它運轉5分鐘，徹底混和溫水與漂白劑，並放置3個小時。

待3個小時後，便可以看到有許多細小的垃圾與髒汙漂浮在水面上，此時就可以拿濾網將其撈出。如果沒有濾網，也可以將不要的絲襪套在衣架上，自製濾網。

最後再重新啟動一次洗衣機，設定全自動洗衣（不要放入衣物），待脫水完成後，將洗衣槽內側擦拭乾淨便完成了。

此外，專家也提醒，由於梅雨季節的悶熱天氣容易孳生細菌，因此不使用洗衣機時，應該將洗衣蓋打開，保持通風。

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