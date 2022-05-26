台北101的3.5倍大！　具「潛在威脅」小行星明天最接近地球

▲NASA每年約追蹤2.9萬顆近地小行星。（圖／取自pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

美國太空總署（NASA）表示，一顆直徑約1.8公里的「7335小行星」（1989 JA），預計在美東時間5月26日晚間10時（台灣時間27日上午10時）最接近地球。NASA也將它列為「具潛在威脅」，這顆大小幾乎為台北101大樓3.5倍的小行星若撞到地球，恐怕會造成巨大災情，NASA在美東時間26日晚間全程直播。

▲直徑約1.8公里的「7335小行星」（1989 JA）。（圖／取自The Virtual Telescope Project）



根據《Space》報導，NASA近地天體研究中心（CNEOS）預測，被列為「具潛在威脅」的7335小行星，會在美東時間26日晚間10時到達近地點。不過，雖然這是它有史以來「最靠近」地球的一次，距離仍有約400萬公里，大約是地球和月亮平均距離的10倍左右。

CNEOS指出，NASA每年約追蹤2.9萬顆近地小行星，而直徑大小超過1公里的約有878顆，7335小行星則比NASA監控99％的小行星都還要大。科學家估計，7335小行星將以每小時7.6萬公里的速度飛行，大約45分鐘內就可以繞地球一圈。

依照運行軌跡推斷，目前7335小行星不會對地球造成任何威脅與傷害，它下次再接近地球的時間要等到2055年6月23日。雖然民眾用肉眼無法看見7335小行星，但NASA在美東時間26日晚間9時到27日午夜1時（台灣時間27日上午9時至下午1時）進行全程直播。