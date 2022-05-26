北韓連射3枚彈道飛彈！　官媒5月以來「詭異沉默」絕不提試射

▲ 金正恩4月視察導彈試射。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓25日清晨發射3枚飛彈，南韓軍方研判為1枚洲際彈道飛彈（ICBM）火星-17型及2枚北韓版「伊斯坎德爾」短程彈道飛彈KN-23。北韓通常會在射彈隔天透過官媒公開照片及結果，5月以來卻對試射默不作聲，25日罕見連射3枚，經過整整1天卻隻字未提，引發韓媒關注。

北韓過去皆會在射彈隔天釋出相關報導，2月27日及3月5日試射火星-17過後，官媒稱其為「偵察衛星研發計畫所需的重要試驗」，但未提及飛彈型號；3月25日成功試射洲際飛彈後則是高調公開領導人金正恩戴墨鏡、穿皮衣監督試射的帥氣影片，鼓舞民心。

若試射飛彈失敗，北韓官媒則會保持沉默，例如3月16日疑似試射火星-17，但射出後不久就在平壤上空爆炸，隔天官媒便一片靜悄悄。

然而，自5月以來，不論試射成功或失敗，北韓皆未刊登射彈相關報導，包括4日、7日及12日接連發射洲際飛彈、潛射彈道飛彈（SLBM）及彈道飛彈等發射體過後，官媒都毫無反應。

《韓聯社》指出，北韓一反常態的沉默代表平壤當局將不顧外界反應，繼續推動其國防發展計畫，並對外主張這類軍事行為屬例行的自衛行動。北韓12日首度承認出現新冠肺炎確診個案，當天國防省指揮官也出席勞動黨中央委員會政治局會議，展現即便國家面臨困難，也要堅定加強國防力量的決心。

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