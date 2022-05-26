俄全面進攻頓巴斯「猛烈砲擊40城鎮」　派數千人想包夾烏軍

▲烏克蘭東部遭轟炸。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭進入第4個月。烏克蘭軍方宣稱，俄羅斯軍隊轟炸頓巴斯地區40多個城鎮，摧毀破壞47處民生場所，包括38間民宅及一所學校。

路透報導，俄羅斯未能占領烏克蘭首都基輔或第二大城哈爾科夫之後，如今正竭盡全力企圖完全控制頓巴斯地區，派出數千名士兵，三面包夾發動進攻，想包圍北頓內茨克市（Sievierodonetsk）與利斯坎斯科市（Lysychansk）的烏克蘭部隊。一旦當地烏軍倒下，整個盧甘斯克州將落入俄羅斯控制，這也是克里姆林宮烏俄戰事的一大關鍵目標。

烏克蘭部隊宣稱，俄軍砲轟頓內茨克及盧甘斯克地區40多個城鎮，摧毀破壞47處民生場所，包括38間民宅及一所學校，造成至少5名平民死亡、12人受傷。烏方也說，已擊退俄方10波攻勢，摧毀4輛坦克與4架無人機，總計62名敵方部隊成員陣亡。

總統澤倫斯基坦言，俄羅斯在烏克蘭東部部分地區的部隊人數，遠遠超過烏方。不過路透無法獨立核實相關戰場資訊。

盧甘斯克州州長蓋迪（Serhiy Gaidai）透露，利斯坎斯科市警方正在處理當地死者遺體，準備把約莫150名死者埋在一處大型墳墓中。他也說，死者家屬可在戰後重新進行埋葬，發放相關文件，讓他們能獲得親人的死亡證明。