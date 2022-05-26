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快訊／今起快篩陽=確診「適用全民」　陳時中14:00說明

▲▼5/25中央流行疫情指揮中心記者會。指揮官陳時中、發言人莊人祥（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5/26）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。過去快篩陽性者經過醫師診斷可視為確診僅適用部分民眾，從今天起擴大至全民適用，相關實施情況預期記者會中說明。

中央流行疫情指揮中心25日表示，鑒於COVID-19本土疫情持續升溫，且考量全臺已進入大規模流行階段，為保全公衛防疫及PCR採檢量能，並利感染後易產生嚴重併發症或死亡之高風險族群，儘速給予抗病毒藥物，降低病情惡化之風險，諮詢專家修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，民眾使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，不分年齡及族群，經醫事人員確認，或由醫事人員執行抗原快篩結果陽性者，即可研判為確定病例，自今(2022)年5月26日起實施。

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指揮中心提醒，民眾預約視訊診療或前往社區篩檢站、醫療院所(含衛生所)請醫師現場評估確認快篩陽性結果時，請配合下列事項：

一、自行快篩陽性後，於判讀陽性之檢測卡匣/檢測片，寫上檢測者姓名及檢測日期。

二、如以視訊診療進行評估，請將檢測判讀後之檢測卡匣/檢測片及健保卡放在一起拍照。

三、如至診所請醫師確認，應以夾鏈袋或塑膠袋密封包好攜帶至診所。

四、配合於醫師視訊或現場評估時出示判讀陽性之檢測卡匣/檢測片。

五、外出時務必佩戴口罩，請勿搭乘大眾交通工具，可自行開車、騎車、步行或家人親友接送(雙方應全程佩戴口罩)。

指揮中心進一步提醒，屬於住家居家照護對象，以1人1室(單獨房間含衛浴)為原則，同為確診者得多人1室並進行7天隔離。每次浴廁使用後均適當清消，可於無獨立衛浴房間隔離。解隔後進行7天自主健康管理。

指揮中心說明，有關確診個案於隔離期間請參照「COVID-19確診個案注意事項」，並特別注意下列事項：

一、填寫「COVID-19確診個案自填版疫調單」，自主回報症狀、風險因子、密切接觸者。

二、務必觀察自身症狀變化，若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，立即通知所在地政府衛生局或撥打119就醫，以119救護車為原則或指示之防疫計程車、同住親友接送或自行前往 (如步行、自行駕/騎車)等方式為輔。

三、有其他症狀或醫療諮詢需求，請以手機APP或電話專線聯繫遠距醫療或居家照護醫療團隊評估。

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