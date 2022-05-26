飢餓野熊闖進露營帳篷　12歲男童睡袋被咬破嚇醒「熊在啃我的腿」

記者李振慧／綜合報導

美國12歲男童艾爾斯(Henry Ayers)近來與童子軍團隊野外露營時，竟然有野熊闖入帳篷，還撕毀他的睡袋咬住小腿，嚇得他拼命大吼大叫才把熊嚇跑，不過飢餓的野熊後來仍多次返回，直到凌晨4時才終於離開。

來自紐約州古柏鎮(Cooperstown)的艾爾斯，5日與同伴在哈里曼州立公園(Harriman State Park)露營，凌晨1時突然被熊攻擊，他表示，「我突然覺得腿很痛，抬頭一看，竟然有一頭巨大的熊，我還以為自己在作夢，因為太瘋狂了，這不可能是真的」。

艾爾斯拼命大吼大叫，並且用腳狂踢成功把熊嚇跑，不過野熊後來仍多次返回，他與夥伴便把食物掛在熊無法碰到的地方，熊才終於放棄離開。艾爾斯由於小腿被咬傷，送醫後被打了9針狂犬疫苗，幸好傷勢沒有很嚴重，他懷疑是因為背包中有食物，而且露營地周圍還有很多人類留下的垃圾，才會吸引野熊進他帳篷。

美國農業與環境部門(DEC)後來追捕到這頭野熊，並且根據州法令規定將其安樂死，對此艾爾斯表示，「我希望他們不要將熊安樂死，因為那是我們的錯，而不是熊的錯」，他不會因為這樣就害怕熊，以後仍會繼續露營。

▼男童露營被熊攻擊。（圖／示意圖／達志影像）