上廁所被蟒蛇咬屁股「拔掉還卡碎牙」　男崩潰：幸好不是蛋蛋被咬

▲男家中馬桶出現蟒蛇。（圖／翻攝自Twitter／Sabri Bey）

記者李振慧／綜合報導

馬來西亞男子28歲薩布里(Sabri Tazali)近來坐在馬桶上玩手遊時，屁股突然感到劇痛，一看一條蟒蛇竟然緊緊咬住他的屁股，硬把蛇拉開還留下一部分碎牙，嚇得他趕緊逃出廁所，慶幸蛇咬的不是其他部位。

居住在雪蘭莪州Selayang鎮的薩布里近來在推特上分享，3月28日他在自家馬桶上被蛇咬傷，「2個月前，我的屁股被蛇咬了，蛇是從馬桶中跑出來的，幸好他沒有咬我的蛋蛋」，逃跑時由於太驚慌甚至把門撞破，後來被緊急送醫治療。

薩布里表示，就醫發現攻擊他的蛇沒有毒，讓他鬆了一口氣，不過2周後檢查傷口時還找到一部分蛇牙的碎片，讓他覺得非常噁心，雖然後來立即更換家中馬桶，仍在心中留下陰影，至少2個禮拜都不敢在家裡上廁所。