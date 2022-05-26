猴痘不像新冠病毒！美國CDC：不易透過空氣傳播　「1情況」除外

▲美國CDC指出，猴痘不會輕易透過空氣傳播。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

猴痘疫情已蔓延全球20國，引發各界擔憂。美國疾病管制預防中心（CDC）強調，猴痘與目前正在全球肆虐的新冠病毒不同，它主要是透過持續的身體接觸來傳播病毒，若不是長時間與口腔或喉嚨發生病變的猴痘患者發生接觸的話，病毒不會輕易透過空氣傳播，希望平息大眾對猴痘病毒傳播方式的焦慮。

據CNBC報導，美國CDC官員表示，猴痘主要是通過和患者有過持續性的身體接觸，或是曾接觸帶有病毒的物品來傳播病毒，因此共用寢具、衣服等，有較大的感染風險。如果猴痘患者的口腔或喉嚨發生病變的話，那長時間待在患者身旁的人，確實也有可能透過飛沫感染上病毒，不過美國CDC指出，猴痘通過呼吸道飛沫傳染的風險不像新冠肺炎那麼高。

美國CDC專家麥克奎斯頓（Jennifer McQuiston）表示，「猴痘不是新冠肺炎，因此呼吸道傳播並不是我們的主要擔憂。而且目前猴痘爆發的環境都在於和人群中的人有過密切接觸。」流行病學家布魯克斯（John Brooks）也指出，猴痘病變出現在皮膚上時的傳染性最強，因此他建議一線醫護人員和猴痘患者接觸時，應佩戴N95口罩、手套和防護服。

世界衛生組織(WHO)官員23日表示，北美與歐洲近期的猴痘疫情主要在男男性行為者間傳播，不過布魯克斯強調，無論人們的性向為何，任何人都可能感染這種病毒，「猴痘雖然會通過精液和陰道分泌物傳播病毒，但這並不意味著它是性傳播疾病」。