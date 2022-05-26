長新冠最新研究出爐！1／5成年人出現後遺症　主要3臟器損傷

▲65以上長者染疫更容易出現長新冠症狀。（圖／記者游瓊華攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國疾病控制與預防中心（CDC）24日最新的長新冠研究報告出爐，感染COVID-19的成年人中，每5個人中就會有1人受到至少1項後遺症所苦，而65歲以上的長者則是每4人中就會有1人出現至少1項長新冠症狀，主要造成內臟器官的損傷多在3個部位，心臟、肺臟和腎臟。

CNN引述報告指出，幾乎所有受到長新冠後遺症所苦的成年人中，最普遍的就是呼吸道症狀和肌肉痠痛的問題，而且確診康復者肺部出現問題的機率是未感染者的2倍之多。報導指出目前科學界大部分的眼光仍著重於瞭解COVID-19這個病毒，以及研發更有效的疫苗和治療方式，但對於長新冠的知識仍有待進一步理解。

相較於累計確診者、輕中重症或無症狀，以及致死率人數，目前科學界仍無法確知全球有多少人受到長新冠所苦，根據美國CDC估計，出現長新冠症狀的頻率可以從5%到80%之多；世界衛生組織（WHO）則估計範圍落在10%和20%之間。

CDC研究人員分析超過35萬名確診者的病歷，這些人在2020年3月到2021年11月間確診，這個研究提供更有價值的線索，讓研究人員能夠瞭解究竟長新冠症狀出現的機率有多高。

另一項23日出爐的蘇格蘭研究發現，染疫後的症狀愈嚴重，就愈容易對內臟器官造成長期的嚴重影響。這項研究追蹤監測159名曾染疫住院的患者長達一年，顯示重症住院的病患中，多達8分之1的人會出現心肌炎症狀。

除了心肌炎外，身體各處發炎和對腎臟的損傷也較普遍，多項研究則顯示相較於男性，女性更容易出現長新冠症狀。格拉斯哥大學研究領導人、心臟病學教授貝瑞（Colin Berry）表示，「COVID-19是一個多重系統的疾病，我們的研究顯示，患者住院初期的掃描和血液檢查，就可以看見病毒對心臟、肺部和腎臟的損傷。」他表示這項研究結果為人類對長新冠的知識斷層，搭建起一個重要的橋樑。

雖然最新研究指出重症患者出現長新冠機率更高，但早期研究已顯示，一小部分的人雖然在染疫期間只有輕症或無症狀，卻在康復後開始出現長新冠後遺症。某些出現罕見症狀的人也有長新冠後遺症的紀錄。